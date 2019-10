Una band raggiante tutta al femminile? Le ViolaFuel

Presentatevi ai lettori di BergamoNews Young.

Ciao a tutti! La nostra band è tutta al femminile ed è composta da Chiara,(“Kiki”) per il mondo Viola (26 anni), bassista; Gammy (32 anni) batterista; Bea (24 anni) alla chitarra e

Chiara (33 anni) cantante e chitarrista del gruppo.

Come vi siete conosciute? Avevate già esperienza prima delle ViolaFuel?

Chiara: Suono e canto e ho da sempre il sogno di far parte di una all-female band. Ho fin da piccola ammirato gruppi come Runaways, Donnas, Bikini Kill, L7 ecc. Così, nel 2013, ho fondato le ViolaFuel. Con il passare degli anni i membri della band sono cambiati, fino ad arrivare, nel 2017, all’attuale formazione.

Bea: Ho iniziato a suonare la chitarra a 18 anni ed anche io, come Chiara, ascolto gruppi come le Runaways e, quando a fine 2015, tramite “Villaggio Musicale”, lei e la ex bassista mi hanno scritto chiedendomi se mi potesse interessare l’idea di entrare a fare parte del loro gruppo, non ho esitato a dire di sì!

Kiki: Ho iniziato a suonare il basso circa 7 anni fa grazie a mio zio che mi ha regalato il suo vecchio Yamaha. Sono stata contattata anche io da Chiara tramite un annuncio che avevo messo online. Questo contratto è stato davvero “provvidenziale”, perché a breve avrei voluto appendere il basso al chiodo. Per fortuna ci hanno pensato loro a farmi cambiare idea!

Gammy: “ Nel 2013 la mia vita ha subito un drastico cambiamento che mi ha portata a rimettere tutto in discussione; tutto tranne la musica. Mi sono iscritta a lezione di batteria e il mio insegnante è diventato anche il mio compagno di vita. La batterista che sono la devo a lui! Sono stata contattata anche io da Chiara e così, con l’aiuto di Dario (Chen) Grassi, sono andata al “casting” e sono riuscita a passarlo!

Perché il nome ViolaFuel?

Il nome unisce due elementi forti e molto caratterizzanti: il viola che è un colore particolare associato a diversi concetti; la viola che è uno strumento musicale; la viola intesa come fiore; la voce di un verbo e un nome di donna. Il “fuel” è il carburante, l’energia; in più, suona bene!

Descriveteci il vostro sound.

Il nostro è un rock alternative/indie (nel senso di “indipendente”, meglio specificare!). Cantiamo in inglese e il nostro sound è grintoso e “quadrato”. Cantiamo solo pezzi inediti. Il nostro stile riprende un po’ gli anni ’90 e “pesca” influenze dal grunge e dal cantautorato di matrice americana; allo stesso tempo non disdegnamo però aperture “catchy”.

Non vi siete mai sentite inferiori perché donne? C’è disuguaglianza nel mondo musicale secondo voi?

Il mondo del rock forse è ancora visto come prettamente “adatto agli uomini”. Ogni tanto c’è qualcuno che ci dice cose tipo: “dovreste fare elettro pop!”; ma poi ci ascoltano e cambiano idea! Far cambiare idea a qualcuno che è prigioniero di stereotipi anacronistici è una delle nostre missioni!

Il concorso musicale o evento che vi ha più emozionate?

Sicuramente la prima volta che abbiamo suonato al Legend Club di Milano. L’aprire il concerto dei Sant Agnes, un gruppo inglese che ci ha personalmente scelte come opening act della loro data milanese, è stata un’occasione davvero unica. Anche se non sono per forza i grandi palchi quelli a regalare le emozioni più forti, anzi! Spesso più il locale è piccolo, più si ha la possibilità di sentire il calore delle persone che vengono lì per sentirci.

Avete già del materiale, il vostro EP è appena uscito! Dove possiamo ascoltarvi e dove potremo venirvi a sentire dal vivo?

Il nostro nuovo EP, Medusa’s Seed, prodotto dal nostro amico Emil Adamo, è uscito il 24 Ottobre e lo si può trovare su tutte le piattaforme download e streaming. Questo sabato, 2 Novembre, saremo alla finale del Rock in Park contest, al Legend di Milano! Se volete vederci dal vivo, e supportarci, questa è un’ottima occasione! Il weekend successivo, il 9 Novembre, ci sarà il nostro Release Party che si svolgerà a Cassano D’Adda presso lo Spazio Esco; da lì si susseguiranno moltissimi altri live. Sulle nostre pagine Facebook e Instagram saranno aggiunti man mano i dettagli degli eventi che abbiamo in programma quindi seguiteci!

Qual è la filosofia che muove i vostri testi? Il vostro brano del cuore qual è?

I testi scritti dall’autrice Chiara sono spesso introspettivi, “terapeutici”, intimi e personali; Allo stesso tempo lasciano spazio all’immedesimazione. Altri invece toccano tematiche più leggere e ironiche e stimolano la riflessione facendoti sorridere. “Purple and green” è l’unico brano presente nell’EP che parla d’amore e l’autrice lo ha dedicato a un’anima speciale. Gli altri brani gettonati sono “Messy Head”, “(Don’t) Stop me” e “Seven”, sempre tutti disponibili nell’EP.

Avete calpestato anche il palco del prestigioso Legend Club di Milano, altri sogni nel cassetto?

Suonare al Legend Club, come anche in altre location prestigiose, è sempre bello! Per il futuro puntiamo a farci conoscere ed apprezzare sempre di più per la nostra musica. Che ben vengano contesti sempre più rilevanti!

Ultima domanda. Perché la gente dovrebbe ascoltarvi? Che messaggio volete lasciare alle giovani band come voi?

Perché siamo vere! Schiette, dirette e senza fronzoli perché noi crediamo che con la semplicità si possa dire molto! L’essenziale è rimanere spontanee e genuine e con la volontà di crescere sempre. Per cui ci sentiamo di lanciare questo messaggio: cercate sempre di migliorarvi, siate voi stessi e… stay humble!