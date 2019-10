Radici Group: prodotti riciclabili al 100% e riduzione delle emissioni

È stato presentato, mercoledì 30 ottobre nella sede di Confindustria Bergamo, il Bilancio 2018 di RadiciGroup: 100% prodotti riciclabili, 100% delle aziende certificate ISO 9001 e ISO 14001. Al crescere del valore aggiunto diminuisce l’uso delle risorse e calano le emissioni.

Si confermano positive anche per il 2018 le performance economiche, ambientali e sociali raccolte nel Bilancio di Sostenibilità RadiciGroup, redatto secondo il modello GRI Standards – Core Option.

“Sono molto orgoglioso di vedere che, anche quest’anno, i risultati sono stati positivi e tangibili – ha commentato Angelo Radici, presidente del Gruppo –. Si tratta di risposte concrete che stiamo dando ai nostri figli, ai nostri nipoti e alle comunità in cui noi tutti viviamo. Il nostro impegno per la sostenibilità è di lunga data e oggi l’obiettivo è dare continuità a questo percorso: l’azienda come protagonista del cambiamento, promotrice di una sostenibilità competitiva in grado di generare domanda crescente e virtuosa di prodotti e processi a limitato impatto lungo tutta la catena del valore, coinvolgendo in questa strategia tutti i suoi Stakeholder”.

I prodotti RadiciGroup sono il biglietto da visita del Gruppo: il 100% è completamente riciclabile a fine vita, molti vengono realizzati a partire da materie prime riciclate, altri ancora sono da fonte bio. E sono realizzati in impianti certificati secondo le norme ISO, che costituiscono linee guida sicure per strutturare, gestire, verificare i diversi progetti e individuare i piani di miglioramento. Il 2018, tra l’altro, ha visto il passaggio di tutti i siti del Gruppo all’edizione 2015 della norma ISO 9001, legata alla gestione dei sistemi di qualità, e della norma ISO 14001, legata ai sistemi di gestione ambientale.

“In questi anni – ha aggiunto Angelo Radici – abbiamo lavorato molto sull’innovazione, sulla misurazione costante dell’impatto dei prodotti e sulla formazione delle persone, destinando inoltre importanti investimenti agli impianti al fine di renderli sempre più performanti e allo stesso tempo integrati nel territorio. Il nostro obiettivo resta la continuità del business, vogliamo essere credibili nel lungo periodo per tutti i nostri Clienti e Stakeholder”.