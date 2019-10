Pizzicato ad abbandonare rifiuti: 600 euro di multa e obbligo di ripristino dell’area

Seicento euro di multa e l’obbligo di affidare i lavori di pulizia a una ditta specializzata. Tanto è costata la bravata di un cittadino di Treviolo che ha deciso di abbandonare la sua spazzatura nell’area industriale della città.

L’uomo, senza farsi il minimo scrupolo, si è recato all’altezza di via Maestri del Lavoro e ha scaricato ben 11 sacchetti di spazzatura in mezzo a un campo prima di dileguarsi. La cosa non è certo passata inosservata ad alcuni passanti che, notato il poco edificante spettacolo, hanno deciso di allertare gli uomini della Polizia Locale.

Grazie alla visione delle telecamere di sicurezza poste nell’area in breve tempo gli agenti sono stati in grado di “pizzicare” l’auto e soprattutto la targa dell’auto da cui sono stati scaricati i sacchi. Da li risalire al proprietario è stato un gioco da ragazzi.

Per l’uomo è scattata subito una corposa sanzione per illecito ambientale a cui si è aggiunto l’obbligo, su ordinanza del sindaco, di provvedere al regolare smaltimento della spazzatura affidando i lavori a una ditta specializzata. Un’altra salata spesa per il furbetto che cosi la prossima volta ci penserà bene prima di ripetere il gesto.