Pari e polemiche: al San Paolo è 2-2

Grande approccio da parte degli azzurri al San Paolo, mentre la formazione di Gasperini, in una veste più prudente, appare contratta e poco lucida.

Koulibaly stacca di testa e Gollini blocca, poi il portiere ferrarese si ripete su Callejon lanciato nello spazio. L’inizio positivo dei campani si concretizza al 16′ con Callejon che indisturbato mette un cross morbido per la testa di Maksimovic, che altrettanto solo, batte in rete.

L’Atalanta fatica a trovare i pertugi giusti, solo uno sterile giro palla, mentre gli azzurri hanno un passo decisamente migliore: Milik colpisce il palo, poi la palla carambola nelle mani sicure di Gollini. Sul finire di primo tempo qualche trama si intravede, i tentativi terminano con la combinazione Ilicic-Toloi-Freuler che manda in porta lo svizzero: palla tra le gambe di Meret e fissa il risultato sull’1-1 che porta le squadre negli spogliatoi.

L’inizio ripresa è di marca nerazzurra con il tiro a fil di palo di Pasalic e il destro di Gosens da centro area finito alto. Gli orobici non sfruttano il momento, e allora riparte l’assalto azzurro con Insigne fa la barba alla traversa con un destro a giro.

Al 71′ De Roon sbaglia l’anticipo, Ruiz lancia Milik in profondità, il polacco salta Gollini e deposita in rete. Gasperini butta nella mischia anche Muriel, ma la Dea appare sulle gambe. All’84’ succede di tutto: Mertens mette in mezzo, Kjaer va a contrasto con Llorente, riceve una bracciata e poi lo stende. L’arbitro Giacomelli lascia correre e sul ribaltamento di campo Toloi con un assist illuminante mette Ilicic davanti alla porta. Lo sloveno non sbaglia, è 2-2.

A quel punto esplodono le polemiche: il direttore di gara decide infatti di non avvalersi del controllo del VAR e, dopo un confronto con i propri assistenti, conferma la sua scelta.

Analizzando più attentamente l’azione si può osservare come non sia Kjaer ad intervenire per primo, quanto piuttosto Llorente che colpisce il danese con una vistosa gomitata. Seguendo questo ragionamento, è possibile notare come non esistano i presupposti per decretare un calcio di rigore.

I giocatori del Napoli minacciano di non proseguire l’incontro (atteggiamento poco nobile), Ancelotti prima di essere espulso cerca di far ripartire la gara nonostante la rabbia accumulata. Il match si protrae ben oltre il 90′, con l’arbitro che assegna ben 9 minuti di recupero durante i quali Ilicic ha anche l’occasione per strappare tre punti, ma Meret mette in angolo.

Il finale è burrascoso, ma l’Atalanta, sudando sette camicie, riesce a portare a casa un punto prezioso utile per la corsa alla Champions League.

In attesa della sfida casalinga con il Cagliari in programma domenica 3 novembre alle 12.30, i bergamaschi mantengono la terza posizione con due punti di vantaggio sulla Roma e tre sulla formazione sarda, sulla Lazio e sul Napoli.

Ecco le pagelle dei neroazzurri

Gollini 7,5: Tiene a galla la formazione orobica soprattutto nella prima frazione di gioco con interventi su Koulibaly, Callejon, Fabian Ruiz e Milik. Se il Napoli non trova il raddoppio è tutto merito suo.

Toloi 7,5: Ottima prestazione per il brasiliano che nella serata partenopea si è dovuto confrontare con un avversario ostico come Insigne. Appare decisivo anche in attacco dove piazza due assist fondamentali per Freuler e Ilicic.

Djimsiti 6,5: Match difficile per l’albanese che a volte appare un po’ rustico negli interventi. (Dal 64′ Kjaer 6: anche lui non bada alle finezze e spazza palloni finché può. Protagonista dell’episodio incriminato nel finale, il danese non è composto nel contrasto, ma chi commette per primo fallo è Llorente)

Palomino 6: Milik lo fa disperare e l’argentino appena rientrato non è sempre precisissimo.

Hateboer 6: Tanta corsa e tanto lavoro per contenere una squadra veloce e imprevedibile. Sbaglia qualche pallone, ma non perde mai la bussola.

Freuler 7: Ha il grande merito di seguire l’azione che lo porta alla gioia personale. Per il resto cerca di mettere ordine e sostanza in mezzo al campo visto che il compagno di reparto non è in una delle serata migliori.

De Roon 5: Gara nervosa per il centrocampista olandese: si becca spesso con Callejon, finisce per esser ammonito che gli vieta di giocare domenica contro il Cagliari. Sbaglia la lettura nell’anticipo che permette a Ruiz di lanciare Milik per il 2-1. Serata negativa.

Gosens 6,5: Stantuffo sulla sinistra tra il compito di coprire e dare spinta. Nella ripresa dal centro dell’area ha una buona chance, ma il tiro è troppo potente.

Pasalic 6: Giocare come riferimento offensivo non è sicuramente il suo ruolo. Si adatta, mette sostanza, ma non brilla particolarmente anche se, come spesso accade, a inizio ripresa sfiora la rete con un destro piazzato sul secondo palo. ( Dal 69′ Castagne 6: Gasperini lo inserisce e passa a quattro in difesa, per creare maggior densità e più presenza sulle fasce)

Gomez 6,5: Tanto lavoro di sacrificio per lui. Non si vede molto, ma il suo apporto a livello di quantità e visione di gioco è sempre molto importante nell’economia del gioco orobico. (Dal 74′

Muriel 6,5: Finale in crescendo, fa a sportellate con i centrali azzurri e nel recupero offre l’occasione a Ilicic)

Ilicic 7: Apre il triangolo che porta al primo pareggio dell’Atalanta. La ripresa appare in sofferenza, ma riesce a sfruttare al meglio l’occasione che gli offre Toloi. Nei minuti finali rischia anche il colpaccio.

Gasperini 6,5

Napoli: Meret 5,5 ; Di Lorenzo 6,5 , Maksimovic 6,5 , Koulibaly 5, Luperto 5,5; Callejon 6,5 , Allan SV (Zielinski 6), Ruiz 7,5 , Insigne 7; Milik 7(Llorente SV) , Lozano 6 ( Mertens 6)

All. Ancelotti 6,5