Sta per iniziare il ponte di Ognissanti, quello che per tradizione è grigio e fresco. Sarà così? Risponde Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Un’ampia area di alta pressione occupa buona parte dell’Europa centro-occidentale, tuttavia la Lombardia è interessata da una debole circolazione orientale leggermente più fredda che porta nuvolosità diffusa ma ben poche precipitazioni.

A partire da sabato generale peggioramento delle condizioni atmosferiche per l’arrivo di alcune perturbazioni di origine nord atlantica che porteranno qualche precipitazione in più.

Giovedì 31 ottobre 2019

Tempo Previsto: Cielo parzialmente nuvoloso in mattinata su Alpi e Prealpi, maggiore nuvolosità sui restanti settori con isolate pioviggini o piovaschi sui settori occidentali.

Nel pomeriggio-sera cielo irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche schiarita, molto nuvoloso altrove ma con piogge isolate o assenti.

Temperature: Minime in lieve calo (10/12°C), massime in lieve calo (12/14°C).

Venerdì 1 novembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso su Alpi e settori orientali della regione, molto nuvoloso altrove ma senza piogge. Tra tardo mattino e pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso con qualche schiarita alternata ad annuvolamenti. In serata nuvolosità in aumento a partire da ovest con qualche debole pioggia possibile su Alpi e Prealpi occidentali.

Temperature: Minime in lieve calo (8/11°C), massime in lieve aumento (13/15°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli o moderati da ovest-sudovest.

Sabato 2 novembre 2019

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto su tutti i settori. Nel corso della giornata possibili piogge sparse di intensità generalmente debole ed alternate a qualche pausa asciutta. Deboli nevicate sulle Alpi oltre i 2400-2600 metri.

Temperature: Minime stazionarie (9/11°C), massime in calo (10/13°C).