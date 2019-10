Napoli-Atalanta, la polemica sul contatto Llorente-Kjaer arriva in Parlamento

È arrivata fino in Parlamento la polemica sul contatto tra l’attaccante del Napoli Fernando Lorente e il difensore dell’Atalanta Simon Kjaer. I senatori campani Gianni Pittella e Gateano Quagliariello hanno presentato un’interrogazione al Senato sul presunto fallo da rigore, preceduto da un’evidente gomitata del partenopeo sul nerazzurro, al minuto 86 di Napoli-Atalanta giocata al San Paolo mercoledì 30 ottobre.

Sul proseguo dell’azione, gli uomini di Gasperini hanno trovato il gol del definitivo 2-2 con Josip Iličić. E subito dopo l’allenatore azzurro CarloAncelotti è stato espulso per proteste.

Ecco il testo pubblicato su Facebook da Pittella:

Premesso

-che tra i compiti del ministero rientra l’attività istituzionale per la lotta alla manipolazione dei risultati sportivi nonché la promozione della lealtà come componente qualificante di ogni iniziativa sportiva;

– che in data mercoledì 30 ottobre alle ore 19 si è disputata la partita della decima giornata del campionato di calcio tra Napoli e Atalanta, rispettivamente quarta e terza in classifica;

– che al minuto 85’ il signor Piero Giacomelli, arbitro della partita, ha negato in maniera plateale un rigore alla squadra di casa, il Napoli, per il fallo di un difensore dell’Atalanta sull’attaccante Fernando Llorente, sul risultato di due a uno per il Napoli;

– che in maniera provocatoria il signor Giacomelli si è finanche rifiutato di ricorrere alla tecnologia della Var, Video Assistant Referee, introdotta nel campionato di calcio italiano nella stagione 2017-2018 per stroncare la piaga degli errori arbitrali e assicurare risultati puliti alle partite;

– che nello sviluppo della stessa azione l’Atalanta ha pareggiato;

– che alla fine della partita il Napoli è stato palesemente frodato perdendo due punti in classifica, scendendo al quinto posto;

– che alla fine della partita il signor Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli considerato tra i migliori del mondo per i risultati ottenuti in passato – scudetti e Champions League, la massima competizione europea, vinte con squadre allenate in Italia, Francia, Inghilterra, Spagna e Germania – ha detto: “Mi sento deluso e offeso nella mia professionalità”;

– che il signor Aurelio De Laurentiis, presidente della Società sportiva calcio Napoli ha accusato i vertici delle designazioni arbitrali: “Ci siamo stancati, senza di noi gli arbitri andrebbero a pelare le patate. Siamo stanchi di pagare questa classe arbitrale o credo che Nicchi e Rizzoli non svolgano al meglio il loro lavoro. Io come gli altri presidenti finanzio il calcio italiano, gli arbitri e la FIGC, abbiamo quindi il diritto di essere ascoltati”;

– che due ore più tardi durante la partita Juventus-Genoa veniva assegnato alla squadra di casa, all’ultimo secondo della partita, al 95’, un rigore meno evidente di quello negato a Napoli;

Si chiede

– Quali iniziative voglia intraprendere per assicurare a milioni di appassionati di calcio la regolarità e l’imparzialità del campionato di Serie A.

Il deputato bergamasco Daniele Belotti, noto tifoso atalantino, replica così ai colleghi napoletani:

Chiariamo:

1) il rigore non c’era

2) la pratica dell’interrogazione parlamentare per l’arbitraggio di una partita è roba vecchia e ridicola (io, in occasione della finale di Coppa Italia, avevo scritto, da tifoso non da deputato, al presidente degli arbitri non al ministro dello sport)

3) siamo al solito piagnisteo partenopeo

4) lo dico da tifoso, pareggiare al San Paolo all’85º nell’azione seguente al rigore reclamato, con il finimondo di proteste in campo e le interrogazioni di decine di parlamentari napoletani, non so perché ma dà ancora più soddisfazione. Quasi come la mitica doppietta di Caldara nel 2018 e il salvataggio millimetrico sulla linea di Masiello lo scorso aprile. Forza Atalanta