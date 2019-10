Loretta Goggi dalla Carrà o “Hotel Transylvania”? La tv del 31 ottobre

Per la prima serata in tv, giovedì 31 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo 5”, con Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Pilar Fogliati e Serena Autieri.

L’episodio sarà intitolato “La fuga”: l’omicidio di un compagno di carcere di Kroess getta nuovamente delle ombre sinistre intorno all’uomo. Proprio quando Francesco inizia a comprendere più in profondità la psicologia di Kroess, lui ed Emma si trovano a dover affrontare un nuovo ostacolo. Nel frattempo, Vincenzo ed Eva sono arrivati a un punto di svolta nel loro rapporto.

RaiTre alle 21.20 proporrà la seconda delle quattro puntate del talk show “A raccontare comincia tu”, con Raffaella Carrà. Ospite di questa sera è Loredana Goggi: artista tra le più versatili e senza tempo, ripercorre con Raffaella Carrà i momenti più belli della sua carriera e quelli più difficili della sua vita privata.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la quinta delle sette puntate del varietà “Maledetti amici miei”, con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Margherita Buy e Max Tortora.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà “Il viaggio di Temptation island”. Verranno ripercorse tutte le vicende di questa edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, dalla crisi che ha portato alla separazione tra Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, alle accuse che il cantante Pago ha più volte rivolto alla sua fidanzata Serena Enardu, colpevole di aver mostrato un eccessivo interesse nei confronti di Alessandro, uno dei tentatori.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio mentre sulla rete di Cairo alle 21.15 “PiazzaPulita”, il talk-show condotto da Corrado Formigli.

Su Canale Nove alle 21.25 verrà proposto il documentario “Casamonica”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Shining”, con Jack Nicholson; su Tv8 alle 21.30 “Hotel Transylvania”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Ip Man 2”, con Donnie Yen; su La5 alle 21.10 “Una ragazza speciale”, con Sophie Schütt; su Iris alle 21 “Scommessa con la morte”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.30 “La notte del giudizio”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena il concerto “Apertura Santa Cecilia – Berlioz: Requiem ‘Grande Messe des morts'”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kelly McCreary. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Tu sei la mia casa”, “Mazzate”, “A testa alta” e “Io ho scelto te”. Nel primo, Meredith cerca di ricucire il rapporto con Amelia, così le dà il suo vecchio telefono per farle ascoltare l’ultimo messaggio vocale che Derek ha mandato. Nel secondo, Meredith torna a vivere nella casa di sua madre con i suoi bambini, Maggie e Amelia. Nel terzo, April, tornata dal suo viaggio in Medio Oriente, presenta un’irritazione cutanea sulla schiena e si teme che abbia contratto una grave malattia. Nel quarto, in ospedale arriva una donna incinta di due gemelli, che appena nati si presentano itterici.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “MacGyver”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “L’isola di Pietro; e su Real Time alle 21.10 il reality “Shopping night”.