Halloween: 5 film per 5 diversi tipi di spettatori

Se con la vostra compagnia di amici per questo Halloween avete deciso di restare a casa per passare una serata da brividi, ma non avete ancor un programma preciso, ecco qui una breve guida su qualche film a tema da poter scegliere. Basta capire quale tipologia di spettatore si avvicina più a voi e il gioco è fatto…

1) FAN DELLE SAGHE – THE CONJURING (2013)

Se siete delle persone che si affezionano facilmente alle storie, magari degli assidui consumatori di serie TV o saghe cinematografiche, se adorate conoscere tutti i particolari di una vicenda mano a mano che il contatore delle ore di film-watching si alza di livello, allora il film che fa per voi è The conjuring. Il film in questione, infatti, è il primo di una trilogia a cui si sommano i vari spinn-off ad esso connessi: Annabelle 1, 2 e 3, The Nun e La Llorona. Sembra che l’universo di The conjuring sia in continua espansione con nuovi titoli in arrivo ed è quindi perfetto per chi vuole sentirsi un vero esperto di una branca dell’horror. The conjuring tratta alcuni casi di eventi paranormali e demoniaci studiati dai coniugi Ed Warren. Ah, un’ultima cosa che (forse) potrebbe dissuadervi dalla visione: la saga è basata su fatti realmente accaduti. A voi la scelta!

2) DIPENDENTE DAI SOCIAL – UNFRIENDED (2014)

Questo film è basato sul lato oscuro dei social media ed è quindi considerato “un nuovo genere di horror” (www.ShockTillYouDrop.com). Il film è in grado di catturarti come pochi horror sono in grado di fare; sia perché è ambientato nello scenario dei social nel quale noi ci muoviamo ogni giorno, ma anche perché è un mockumentary, ovvero è montato come se fosse un documentario. Infatti lo schermo ci mostra i display dei PC dei vari protagonisti: un gruppo di giovani amici. La storia si svolge interamente nell’arco di una sera, la serata in cui la compagnia in questione inizia a ricevere messaggi paranormali dall’account di una loro amica che si era suicidata esattamente un anno prima. Il film è davvero ben costruito e “sarà in grado di farvi provare una paura nuova” .

3) RICHIAMO AL FEMMINISMO – SUSPIRIA (2018)

Un cast stellare e quasi completamente al femminile, con delle interpreti in grado di stregare (è il caso di dirlo) lo spettatore. È inseribile nella categoria dei film vintage (nulla vieta di guardare al suo posto l’originale di Dario Argento del 1977) poiché il regista Luca Guadagnino è riuscito a rivisitare un film classico, grazie ad inquadrature davvero macabre ed esplicite, mantenendo la scenografia argentiana e plasmando attorno alla protagonista un ambiente soffocante ma allo stesso tempo catartico. La protagonista in questione è Susie Bannion (Dakota Johnson), una ballerina americana che corona il suo sogno entrando nella prestigiosa compagnia di ballo “Markos Tanz”. Ma le abilità con cui il suo corpo si muove, cominceranno a far sospettare Susie sulla vera natura delle sue inquietanti insegnanti; fra cui spicca la strabiliante e oscura Tilda Swinton.

4) HORROR PSICOLOGICO – SHINING (1980)

Classificato dal Time Out come uno dei migliori film horror di sempre , questo film è diretto dal maestro Stanley Kubrick ed è basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, che gode di una straordinaria abilità nel raccontare nelle sue storie la parte più agghiacciante e labirintica della mente. Il titolo significa letteralmente “luccicanza”; il potere magico e maledetto di avere visioni spesso inquietanti che ha il piccolo Danny. Ma il vero protagonista è il padre di Danny, interpretato dal memorabile Jack Nicholson. Uso il termine memorabile perché la sua interpretazione di un padre di famiglia che impazzisce lentamente, dopo aver accettato un lavoro che lo costringe all’isolamento totale dal resto del mondo per tutta la stagione invernale, è rimasta scolpita nella storia del cinema. Questo film, di cui a dicembre, dopo quasi 40 anni, uscirà il seguito , non ha al suo interno mostri o presenze demoniache, bensì indaga su come una persona comune può reagire dopo essere stato collocata all’interno di una situazione estrema. Il protagonista di Shining ci fa comprendere come le persone a noi più vicine possano trasformarsi nelle entità più imprevedibili e terrificanti.

5) HORROR COMEDY – FINCHÈ MORTE NON CI SEPARI

Concludiamo con un film perfetto per chi non è abbastanza coraggioso da affrontare un horror in tutto e per tutto, ma che vuole comunque restare in atmosfera Halloweeniana. Il film, infatti, è a tratti comico, ma resta anche un horror-splatter. La protagonista è la giovane sposa Grace , che la prima notte di nozze, viene sfidata dalla facoltosa famiglia del suo nuovo marito a partecipare a una tradizione di famiglia; un gioco che i parenti sottopongono ad ogni nuovo arrivato nella casa. Lei dovrà nascondersi e rimanere viva fino all’alba. Se loro la trovano prima… la uccideranno. Il film è a tratti divertente, anche se i colpi di scena a tinta rosso sangue non mancano. Un piccolo appunto: per questo film siete costretti ad andare al cinema perché è uscito nelle sale cinematografiche solo da pochi giorni.

Dunque, qualunque film abbiate scelto vi auguro una buona visione e un buon halloween!

(L’immagine di copertina è di Daniel Jensen da Unsplash)