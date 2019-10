Fusione Fiat Chrysler-Peugeot, Misiani: “Vitale preservare gli insediamenti in Italia”

“Fca è una grande realtà a livello internazionale che mantiene un’importante presenza produttiva sul territorio italiano, con migliaia di dipendenti. Il Governo italiano è attento all’evoluzione del settore e al futuro di Fca”.

Lo ha dichiarato il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, nel corso di un Forum con l’agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor: “Siamo consapevoli – ha aggiunto Misiani, interpellato sull’ipotesi di aggregazioni tra Fca e Psa – che c’è un cambio di paradigma in atto nel mercato automobilistico mondiale, con il passaggio all’elettrico, il settore automobilistico è investito in pieno dalla transizione ecologica. Sono quindi necessari grandi investimenti e aggregazioni che mettano in grado questo patrimonio produttivo di competere nel migliore dei modi. Questo è il criterio di fondo con cui noi osserveremo con attenzione l’evoluzione di questi giorni, con l’idea – ha detto Misiani – che è vitale preservare l’insediamento in Italia di Fca e guardare con attenzione e favore tutti i percorsi di aggregazione e partnership industriali che permettano questo”.