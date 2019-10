Festival Città Impresa, focus sulla rivoluzione digitale che investe le imprese

Sarà la rivoluzione digitale che sta investendo il mondo delle imprese il focus dell’appuntamento nazionale dedicato al 4.0, edizione speciale di Città Impresa, il Festival diretto da Dario Di Vico che torna dal 7 al 10 novembre al Kilometro Rosso di Bergamo, in città, in aeroporto e al Point di Dalmine.

Ospite d’eccezione del Festival sarà il commissario europeo agli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni, che interverrà a conclusione della giornata di sabato 9 novembre.

A promuovere il Festival, come ogni anno, sono ItalyPost, il Comune e la Camera di Commercio di Bergamo, con il sostegno di UBI Banca, Brembo e la partnership di Vivigas Energia, Fine Foods e QCom.

Questa edizione vede inoltre la partecipazione delle organizzazioni confindustriali di Bergamo, Brescia e Milano-Monza-Brianza.

Il Festival sarà così anche l’occasione per comprendere se, dopo la fase del governo gialloverde che sembrava aver interrotto un percorso virtuoso di investimenti tecnologici, il nuovo governo intende o meno sostenere un percorso per il quale non è sufficiente una politica di sgravi fiscali, ma richiede investimenti importanti, ad esempio in formazione, e nuove politiche orientate a far crescere la competitività delle imprese.

In questo senso saranno significativi eventi come quello di preapertura, che si svolgerà all’aeroporto per discutere con il Ministro Paola De Micheli i grandi temi dell’intermodalità, o quello del Ministro Stefano Patuanelli al Kilometro Rosso per affrontare i grandi nodi dell’economia e dello sviluppo.

Il Festival vedrà anche un evento speciale al Point di Dalmine, che si terrà nella giornata del venerdì 8 novembre, con Paolo Malvestiti, presidente della Camera di Commercio, Cristiano Arrigoni, direttore di Bergamo Sviluppo, e numerosi altri qualificati ospiti riuniti per fare il punto sul sistema “Bergamo” a supporto dell’innovazione.

In città si terranno invece due importanti eventi dedicati a temi che hanno grande impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. Il primo, che vedrà tra i suoi protagonisti l’archistar Stefano Boeri, il Sindaco Giorgio Gori e la Presidente di Ubi Banca Letizia Moratti, sarà dedicato ai temi della città del futuro con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e della coesione sociale; il secondo, invece, aiuterà a riflettere sulla percezione che hanno i cittadini delle trasformazioni tecnologiche. A discutere di questo sono stati chiamati Nando Pagnoncelli, amministratore delegato Ipsos Italia, e Giuseppe Remuzzi, direttore Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.

Dal venerdì pomeriggio il Festival avrà il suo cuore pulsante al Kilometro Rosso, ideale luogo d’incontro di quell’asse di 100 chilometri che lega uno dei territori manifatturieri più evoluti del Paese, quello che parte da Milano per arrivare a Brescia. Nel corso della tre giorni, saranno molti gli imprenditori ad intervenire: dal Presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz ad Alberto Bombassei e Alberto Vacchi, fino a imprenditori e manager “champion” come Andrea Pontremoli di Dallara, Giorgio Ferraris di Fine Foods e Giampaolo Negrisoli di Flamma Group.

Ad animare le discussioni saranno chiamate anche figure come quelle di Carlo Calenda, Vittorio Colao, Victor Massiah e Maria Chiara Carrozza. Il Festival sarà aperto da un dialogo che vedrà protagonisti Salvatore Majorana e Federico Faggin, mitico inventore di quanto sta alla base degli sviluppi odierni del digitale, ovvero del microchip e del touch screen.

Il Festival Città Impresa, dopo la brillante riuscita del progetto nell’edizione primaverile di Vicenza, ripropone l’iniziativa “La Casa delle Imprese”, portata avanti in collaborazione con Federmeccanica.

PARLANO I PROTAGONISTI

“Il Festival Città Impresa, seppure approdato a Bergamo di recente, è già entrato a pieno titolo nel novero degli appuntamenti più interessanti della nostra città: a dimostrarlo sono la presenza quest’anno di ben due Ministri della Repubblica e del neo Commissario Europeo agli Affari Economici – dichiara il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori -. Bergamo sarà, la prossima settimana, capitale dell’economia del nostro Paese: a tenere banco saranno la sfida digitale dell’industria 4.0 e la rivoluzione tecnologica delle imprese del nostro Paese e la nostra città, con il suo tessuto imprenditoriale che ne fanno uno dei distretti produttivi più importanti d’Europa, è lo scenario ideale per affrontare tutte le diramazioni di questo tema”.

“Dalle tecnologie 4.0 dipenderà la nostra capacità di generare valore aggiunto e mantenere l’attuale livello di reddito, ma raggiungere questo obiettivo è possibile solo se le svariate azioni si integrano e fortificano a vicenda – evidenzia Paolo Malvestiti, presidente Camera di Commercio di Bergamo -. Nella mattinata di apertura dell’8 novembre prossimo, presso il Point di Dalmine, con la tavola rotonda “Il sistema Bergamo a supporto dell’innovazione” avremo infatti modo di mettere in comune le esperienze che negli ultimi anni abbiamo maturato come Punto Impresa Digitale insieme a tutti gli attori che promuovono l’innovazione digitale: il DIH di Confindustria, il DIH di Imprese&Territorio, l’Università di Bergamo, il Kilometro Rosso e il Consorzio Intellimech”.

Giovanna Ricuperati, vice presidente Confindustria Bergamo con delega alle strategie di territorio, ufficio studi e comunicazione afferma: “Abbiamo voluto portare anche quest’anno il nostro contributo, in sinergia con le altre associazioni del sistema Confindustria, perché Città Impresa è un’occasione importante di dibattito e di approfondimento, grazie al quale ribadire, anche con esempi concreti, la centralità del manifatturiero per lo sviluppo del nostro territorio e individuare progressi e criticità su temi chiave, dai nodi infrastrutturali alle skill per l’industria 4.0, con un’attenzione particolare alle nuove competenze richieste”.

Salvatore Majorana, direttore Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso: «Trovare un momento per fare analisi di sistema è doveroso per chi, come Kilometro Rosso, ha la missione di creare impatto positivo sul territorio. Per noi il Festival è una straordinaria occasione di confronto su ciò che sta trasformando l’impresa e ciò che ancora dovrà succedere. Poter avere speaker di primissimo livello a confronto è un modo di concentrare valore a Bergamo, accendendo i riflettori sul sistema Italia e sull’innovazione come motore di cambiamento».

Alberto Dal Poz, presidente Federmeccanica rimarca: “Federmeccanica partecipa attivamente, anche per questa edizione autunnale, al Festival Città Impresa e lo fa insieme alla sezione meccatronici di Confindustria Bergamo e alle aziende metalmeccaniche del territorio, con l’obiettivo congiunto di promuovere una nuova cultura fondata sulla centralità della persona e sull’impresa manifatturiera come bene di interesse comune imprescindibile per lo sviluppo del nostro Paese. Tra i temi per noi fondamentali riveste un’importanza cruciale e strategica il rapporto tra scuola e lavoro. Ed è proprio in quest’ottica che prosegue il nostro impegno con il progetto la “Casa delle Imprese”: un’azione concreta per creare occasioni di incontro e reali opportunità occupazionali in sinergia con le aziende del Territorio. Con questa iniziativa intendiamo coniugare la diffusione di una positiva cultura di Impresa con un approccio molto pragmatico, affrontando i problemi delle nostre imprese che non riescono a trovare i profili professionali necessari e dei giovani che hanno difficoltà a trovare lavoro”.

Luca Gotti, responsabile UBI Banca della Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest sottolinea: “Il dibattito culturale proposto dal Festival 4.0 coinvolge gli attori dell’economia territoriale e della società in una delle prime provincie in Europa per attività manifatturiera, un territorio in cui UBI Banca è storicamente radicata. È importante che una realtà finanziaria come la nostra sia tra i promotori di questa iniziativa in quanto direttamente coinvolta in molte delle tematiche trattate. Competitività sui mercati globali, innovazione e trasformazione dei processi produttivi e organizzativi insieme alla sostenibilità degli investimenti rappresentano le sfide in cui UBI Banca è quotidianamente impegnata e per questo siamo felici di poter contribuire alle riflessioni in programma”.





Emilio Bellingardi, direttore generale Sacbo sottolinea: “La scelta di fare dell’aeroporto di Bergamo uno dei luoghi del festival testimonia l’attenzione che il mondo delle imprese e della politica rivolge al tema della mobilità, considerata in un’ottica estensiva del concetto point-to-point ovvero strutturata e destinata a svilupparsi in chiave intermodale. Una visione che coinvolge in modo particolare il terzo aeroporto d’Italia per movimento passeggeri, dove, accanto agli adeguamenti infrastrutturali, si lavora alla connessione diretta con il treno, destinato a diventare terminale dell’aerostazione”.

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Da giovedì 7 a domenica 10 novembre 2019, la terza edizione autunnale del Festival Città Impresa si svolgerà per la gran parte al Kilometro Rosso, l’incubatore simbolo della rivoluzione industriale del 4.0, ma anche in altre realtà della città di Bergamo dove verranno realizzati alcuni importanti eventi, come l’Aeroporto di Bergamo e la sede di UBI Banca.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. I posti in sala sono limitati: per avere garanzia di accesso, è necessario registrarsi all’evento sul sito www.festivalcittaimpresa.it.