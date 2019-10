Debutta Fast Pcba, servizio e-commerce per acquistare il proprio prototipo di scheda elettronica

Fae Technology Spa di Gazzaniga annuncia Fast Pcba. Il servizio digitale destinato a cambiare il mercato della prototipazione di schede elettroniche.

L’elettronica è sempre più pervasiva, non solo nelle applicazioni tradizionali ma anche in quei settori che si stanno affacciando a processi di Digital transformation, e tutto ciò porta alla crescente necessità di progettare e prototipare un numero sempre maggiore di schede elettroniche.

FastPCBA è un servizio e-commerce di FAE Technology dedicato ad aziende, liberi professionisti, Centri di ricerca, Università e Makers che vogliono acquistare il proprio prototipo di scheda elettronica embedded in modo ultra-rapido e con qualità garantita.

La piattaforma di e-commerce, completamente made in Italy, prima in Italia e tra le poche al mondo, nasce dalla consapevolezza di come il digitale stia cambiando i tradizionali processi del settore e dalla necessità di rispondere alle esigenze del mercato: semplificazione dei processi, accessibilità dei servizi e abbattimento dei costi e dei tempi per l’utente finale. Il servizio basato sull’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale permette all’utente di creare e di ordinare il proprio prototipo in pochi semplici passaggi, disintermediando la relazione con il fornitore e accelerando il tradizionale processo di sviluppo e realizzazione.

“Con il servizio FastPCBA vogliamo abbattere le barriere, creando un accesso più facile ed economico alla tecnologia e alla prototipazione elettronica a tutti coloro che sviluppano soluzioni tecnologiche. Questo è uno dei primi passaggi attraverso il quale il digitale rivoluzionerà il nostro settore” spiega Gianmarco Lanza, Presidente e Amministrato Delegato di FAE Technology.

FastPCBA è il risultato di un lavoro durato due anni e mezzo, in particolare per la fase di sviluppo e integrazione degli algoritmi di intelligenza artificiale con le principali provider di distribuzione dei componenti elettronici. La piattaforma ed il relativo reparto aziendale connesso ha richiesto un importante investimento di partenza e sono previsti di ulteriori. Il business plan prevede decuplicare le vendite di prototipi di schede elettroniche.

Sito web FastPCBA: https://fastpcba.netlify.com/