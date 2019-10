Chignolo d’Isola, un botto fortissimo e poi le fiamme divampano in un condominio

Un boato improvviso nella tarda serata di giovedì 31 ottobre ha scosso Chignolo d’Isola: un rumore fortissimo, avvertito in tutto il paese, sprigionatosi da un condominio in via Giotto.

È successo poco dopo le 22: dopo l’esplosione è divampato un incendio che ha coinvolto diversi appartamenti dell’immobile.

Ancora non è chiara la causa e se ci siano persone ferite: sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Bergamo con tre autobotti e alcune ambulanze.

AGGIORNAMENTO ORE 23.30

L’incendio è stato domato in circa un’ora: i vigili del fuoco continuano a indagare le ragioni che hanno portato allo scoppio prima e al rogo poi. Non ci sono feriti, solo danni alla struttura.