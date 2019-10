Benji & Fede hanno fatto di nuovo il pieno di fans al firmacopie organizzato da MediaWorld al centro commerciale “Le Due Torri”.

È la terza volta che la coppia di cantanti più amata dalle teenager sceglie lo shopping center di Stezzano per promuovere i propri dischi.

Foto 2 di 2



Circa mille fans hanno acquistato il loro ultimo cd “Good Vibes” presentandosi sul palco, parecchi in lacrime per l’emozione, per farsi autografare la loro copia e farsi scattare una fotografia con due artisti emiliani.

Benji & Fede sono rimasti imbottigliati nel traffico e sono arrivati con tre quarti d’ora di ritardo. Accolti con un’ovazione dal pubblico mentre la hit dell’estate “Dove e quando” suonava ad alto volume, i due cantanti si sono subito scusati con le persone in attesa: “Dovete sapere che è tutta colpa di Fede”, ha detto Benji scherzando. “Questo è il nostro ultimo instore – ha proseguito -, vogliamo che sia speciale per tutti voi. Vi ringraziamo tanto per il sostegno che come sempre ci date. Sentiamo tutto il vostro affetto”.

Entrambi hanno scelto di vestirsi di nero, con jeans e felpa con il cappuccio. Benji, il biondo, indossava le Vans a quadretti bianchi e neri e un cappellino con la visiera girata sulla nuca mentre Fede, il moro, stivaletti a punta con tacchetto e borchie.

Accoglienti e affettuosi con tutti coloro che hanno preso parte al firmacopie, Benji & Fede hanno abbracciato le fans ed hanno preso in braccio i bambini più piccoli, dimostrando tutta la loro disponibilità.

In vendita, oltre al cd in versione standard, anche il cofanetto a tiratura limitata con all’interno una collanina con il ciondolo “BF”, acquistabile solamente nello store MediaWorld di Stezzano.