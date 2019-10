Alessio Boni presto papà: la compagna Nina Verdelli è in dolce attesa

Alessio Boni presto diventerà padre. Ad annunciarlo è direttamente l’attore bergamasco, oggi 53enne, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Oggi”, pubblicata sul numero appena uscito in edicola.

La sua compagna, la giornalista Nina Verdelli, 34 anni, figlia del direttore di “Repubblica” Carlo Verdelli e dell’ex condirettrice di “Donna Moderna” Cipriana Dall’Orto, è incinta del suo primo figlio, frutto di un amore che sta proseguendo da 4 anni.

La nascita del bambino è prevista per gli inizi del 2020. “Sarà a marzo – ha dichiarato – ha dichiarato il protagonista de “La strada di casa 2” e di tante altre fiction di successo. E ha aggiunto: “Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia. Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato”.