“Venice Cup”, bronzo fra le Under 21 per Matilda Pulega

Si è chiuso con un pizzico d’amarezza il percorso di Matilda Pulega alla Venice Cup. La 19enne di Monasterolo del Castello, recentemente sul podio ai Campionati Italiani di categoria, ha chiuso al terzo posto la competizione dedicata agli Under 21.

Approdata alle semifinali dopo aver superato con autorevolezza i turni preliminari, la portacolori dell’Olimpia Karate Cus Bergamo si è dovuta arrendere a pochi secondi dalla conclusione del match dopo essersi battuta con convinzione.

Nonostante alcuni problemi fisici emersi durante i match precedenti, la karateka orobica ha affrontato la finale per il bronzo con determinazione superando così per 4-1 l’olandese Merel Cassee.

È sfuggita invece soltanto per un punto la settima medaglia in carriera per la giovane bergamasca che fra le senior è stata sconfitta per 4-3 dalla romena Alina Mihaela Guta.

In attesa di vederla nuovamente sul tatami, Matilda Pulega proseguirà la preparazione in vista dei prossimi impegni, consapevole di potersela giocare con atlete di livello internazionale