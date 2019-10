“The help” o il primo sindaco trans dalla Bignardi? La tv del 30 ottobre

Per la prima serata in tv, mercoledì 30 ottobre su RaiUno alle 21.25 il film “The help”, con Emma Stone e Bryce Dallas Howard.

Nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan (Emma Stone), una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi ha l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si prendono cura delle famiglie della zona. La ragazza rivoluzionerà con le sue interviste per un libro la vita di amici e concittadini, costretti a rivedere le loro ataviche convinzioni, di cui la portavoce per eccellenza è Hilly Holbrook (Bryce Dallas Howard), reginetta dei salotti borghesi.

Su Canale5 alle 21.20 si potrà vedere la seconda parte del film “Titanic”, con Leonardo diCaprio e Kate Winslet (la prima parte è stata trasmessa ieri, martedì 29 ottobre). Durante il viaggio inaugurale del Titanic, nonostante le differenze sociali, tra Rose e Jack nasce una tenera storia d’amore. Ma la notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, la nave urta un enorme iceberg e comincia ad affondare.

Canale Nove alle 21.25 trasmetterà una nuova puntata de “L’assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi. Tra gli ospiti di stasera Myss Keta, cantante dall’identità misteriosa che ha appena pubblicato il video “Le Ragazze di Porta Venezia”. Star musicale e del web, ironica e divertente, è anche portavoce di un nuovo fenomeno culturale. Poi arriverà in studio la scrittrice e attivista Michela Murgia, sempre al centro del dibattito intellettuale e politico grazie ai suoi libri, al suo podcast Morgana e ai suoi interventi social. Inoltre Gianmarco Negri, primo sindaco transgender d’Italia che, alle porte di Pavia, ha ribaltato ogni pronostico diventando primo cittadino, la talentuosa attrice Matilda De Angelis e il rapper casertano Speranza, novità discografica del momento.

Su RaiDue alle 21.20 verrà proposta la prima delle sei puntate della fiction “Volevo fare la rockstar”, con Valentina Bellé, Angela Finocchiaro e Giuseppe Battiston. Olivia, dopo essere rimasta incinta giovanissima, ha dovuto rimboccarsi le maniche per allevare le sue due gemelle, rinunciando così al sogno di sfondare come cantante. Un giorno, però, Olivia, che ora ha ventisette anni, ha un grave incidente stradale, grazie al quale capisce che non è mai troppo tardi per lottare in ciò in cui si crede.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Tv8 alle 21.30 verrà riproposto “X Factor 13 – La gara”.

Su La7 alle 21.15 andrà in onda “Atlantide – Storie di uomini e di mondi. J. F. K. – Un caso ancora aperto”. Andrea Purgatori presenta il film di Oliver Stone, con Kevin Costner.

Nel novembre del 1963 il Presidente degli Stati Uniti John Kennedy muore sotto i colpi di un cecchino mentre percorre, a bordo di un’auto scoperta, una via di Dallas. Dell’omicidio viene accusato Lee Harvey Oswald che poi viene quasi subito ucciso da un malvivente di nome Jack Ruby. L’impressione che l’attentato lascia nel paese è enorme, ma per quel che riguarda le indagini il caso sembra proprio chiuso. Non è così per Jim Garrison, procuratore distrettuale di New Orleans, che s’intestardisce a cercare la verità, continua le sue ricerche e alla fine arriva ad una conclusione sorprendente. Un complotto della Cia, in accordo con i boss dell’industria bellica, sarebbe stato all’origine dell’attentato.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 “Chiedimi se sono felice”, di Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti e Massimo Venier; su Rai4 alle 21.10 “La vendetta di un uomo tranquillo”, con Antonio de la Torre; su La7D alle 21.30 “Ore 10 calma piatta”, con Sam Neill; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Massima allerta: tornado a New York”; su La5 alle 21.10 “Un marito di troppo”, con Uma Thurman; su Iris alle 21 “I mitici – Colpo gobbo a Milano”, con Claudio Amendola; e su Italia2 alle 21.20 “Una notte da leoni”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “The story of Quadrophenia”. Pete Townshend racconta la storia di Quadrophenia, album degli Who pubblicato nel 1973 che ha ispirato l’omonimo lungometraggio di Frank Roddam nel 1979. Protagonista della Rock Opera è Jimmy, e la profonda disillusione degli ideali a cui la sua banda si ispira – 2012 GBR

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti; e su Real Time alle 21.10 il talk “Seconda vita”.