Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Un’ampia area di alta pressione occupa buona parte dell’Europa centro-occidentale, tuttavia la Lombardia nel corso dei prossimi giorni verrà interessata da una debole circolazione orientale leggermente più fredda che porterà nuvolosità diffusa, ma ben poche precipitazioni. A partire dal prossimo fine settimana invece è probabile l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica da ovest con maggiori probabilità di precipitazioni (tempistiche e intensità da verificare nel corso dei prossimi giorni).

Mercoledì 30 ottobre 2019

Tempo Previsto: Irregolarmente nuvoloso in mattinata sulle Alpi con temporanee schiarite, cielo molto nuvoloso o coperto altrove con qualche pioggia sparsa più probabile sui settori occidentali.

Nel corso del pomeriggio annuvolamenti alternati a schiarite su Alpi e Prealpi, maggiore nuvolosità altrove ma con precipitazioni isolate o assenti. In serata cielo molto nuvoloso con qualche isolato piovasco sui settori di pianura centro-orientali.

Temperature: Minime in lieve calo (11/13°C), massime in lieve calo (13/16°C).

Giovedì 31 ottobre 2019

Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto, con qualche temporanea schiarita possibile principalmente sui settori alpini. Possibili piovaschi sparsi al mattino specie sui settori occidentali, e tra tardo pomeriggio e sera sulla parte meridionale della regione.

Temperature: Minime in lieve calo (10/12°C), massime in lieve calo (12/14°C).

Venerdì 1 novembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata schiarite sui settori alpini e prealpini, maggiore nuvolosità altrove ma senza piogge. Nel corso del pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso su tutti i settori con qualche schiarita alternata ad annuvolamenti via via più compatti verso sera.

Temperature: Minime in lieve calo (9/11°C), massime in lieve aumento (13/15°C).