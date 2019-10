Sgominata banda che rubava escavatori nei cantieri, un colpo anche a Dalmine

È stata sgominata una banda di albanesi e italiani specializzata nel rubare costosi escavatori dai cantieri edili in Italia, successivamente trasportati in Albania dopo averne alterato il numero di serie in modo da renderli irrintracciabili.

Sono sei i colpi, per circa due milioni di euro, di cui la banda è accusata nell’arco dell’ultimo anno e messi a segno in cantieri di Dalmine, Rudiano (Brescia), Tortona (Alessandria) e Fonte Vivo (Parma).

In totale sono 9 gli indagati e 7 le misure cautelari a conclusione dell’operazione “Digger”, condotta dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola. I componenti della banda sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione e furto, e autoriciclaggio.