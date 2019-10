Rivolta a Baghdad, l’ex Atalanta Ali Adnan in piazza distribuisce cibo ai manifestanti

Maglietta corta, bandana verde sulla fronte e schiena china sopra a un pentolone per distribuire cibo ai manifestanti che in questi giorni in Iraq stanno protestando contro le politiche del primo ministro Adel Abdul Mahdi.

Lui è Ali Adnan, ex calciatore iracheno dell'Atalanta e dell'Udinese, oggi tesserato per i Vancouver Whitecaps, in MLS: nonostante il pericolo che si vive in strada (250 morti dall'inizio del mese) ha voluto stare al fianco dei suoi connazionali nel suo periodo di vacanza dopo la fine del campionato americano.

"Non potevo restare a guardare, l'ho fatto con il cuore - ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -. Tutto questo deve finire. Il popolo iracheno ama la vita"