Ponte dei Santi: Sebino verso il tutto esaurito; a Bergamo ecco i turisti messicani

Lago d’Iseo verso il tutto esaurito, a Bergamo città ritornano i turisti russi e compaiono i messicani, nelle Valli si spera negli arrivi last minute. Sono queste le previsioni per il prossimo Ponte dei Santi che emergono da un sondaggio fatto da Ascom Bergamo Confcommercio su un campione di alberghi a Bergamo e fuori città.

Per il Ponte dei Santi i turisti che scelgono la destinazione Bergamo confermano l’amore per il lago d’Iseo: a Lovere gli alberghi sono già quasi tutti esauriti e anche a Sarnico le camere vanno verso il sold out, con prenotazioni soprattutto da Lombardia e Veneto. Non mancheranno i turisti stranieri, gli inglesi a Lovere e a Sarnico visitatori da Danimarca, Cecoslovacchia e Russia.

In città le prenotazioni sono più che soddisfacenti e in crescita circa del 10% rispetto allo scorso anni. Si conferma la crescita degli stranieri un po’ da tutte le località collegate da Ryanair. Con due sorprese: la ricomparsa del turismo russo e ucraino e l’arrivo di visitatori messicani.

Sulle valli le previsioni sono meno rosee. In Valle Brembana, a Foppolo, il meteo non buono si fa sentire, le richieste sono a rilento e gli albergatori sguardo al cielo puntano tutto sulle prenotazioni dell’ultimo minuto da parte dei turisti italiani, perchè come accade da qualche anno gli stranieri arriveranno per la stagione invernale.

Stesso bilancio critico in Val Seriana: a Clusone le prenotazioni al momento sono al palo e si spera negli arrivi dell’ultimo momento che saranno per lo più di una sola notte e di italiani.