Procedono “regolarmente e senza alcun intoppo” i lavori per la realizzazione nel Comune di Ghisalba della nuova RSA di ‘Sereni Orizzonti’. “Entro Natale – spiega la società – verranno terminate tutte le strutture (muri, solette e copertura ndr) mentre la fine dei lavori è confermata per il 20 settembre 2020. La vicenda giudiziaria che ha coinvolto il vertice nonché alcuni manager e funzionari dell’azienda non ha determinato alcun contraccolpo sulla gestione quotidiana di tutte le sue 80 RSA né ha compromesso la solidità economico-finanziaria dell’intero gruppo, che resta in grado di mantenere tutti i suoi impegni”.

IL PROGETTO

Quello che sta per sorgere a nord-est della cittadina, lungo via Portico Nuovo, sarà un edificio di due piani fuori terra e a forma di “X” in modo da ottenere due corti interne e all’aperto: una dedicata agli accessi e una al passeggio degli ospiti. La struttura potrà ospitare 120 anziani non autosufficienti in 6 nuclei abitativi distinti, composti da camere doppie e singole ampie e luminose, arredate in modo confortevole e dotate ciascuna del proprio bagno per disabili nonché di letti motorizzati, serramenti con tapparelle domotiche, sistema di chiamata e sensori antincendio.

A ogni piano è previsto un bagno assistito con barella doccia o sedia doccia. I locali verranno dotati di ventilazione meccanica controllata (VMC), che consente un ricambio di aria pulita e asciutta nei locali senza dover aprire le finestre ma recuperando dall’aria il calore che viene espulso. La climatizzazione è stata studiata per offrire agli ospiti il massimo del comfort e della sicurezza: quella invernale sarà assicurata da un impianto di riscaldamento a pavimento (e quindi priva di caloriferi) mentre quella estiva sarà realizzata con un innovativo sistema a trave fredda che rinfrescherà gli ambienti senza fastidiose correnti d’aria.

Il rendering

Al piano terra sono previsti tra l’altro reception, uffici amministrativi, spazi per l’attività fisiatrica/fisioterapica, palestra per la riabilitazione, spogliatoi per donne e uomini, ambulatori per servizio infermieristico, sala per servizi alla persona (parrucchiere e podologo), cucina, lavanderia e sala per il culto. In ciascuna delle ali al primo piano troveranno poi spazio una palestrina, un salottino di ricevimento, una sala soggiorno-pranzo, una tisaneria e un locale per svolgere le attività ludico-ricreative.

Come tutte le altre recenti costruzioni di “Sereni Orizzonti” nel resto d’Italia, anche questo edificio presenterà caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. Realizzato in classe energetica A3, sarà in condizione di produrre autonomamente 251.000 kWh di energia da fonti energetiche rinnovabili (pari a quasi il 60% del suo intero fabbisogno), con una riduzione complessiva dell’emissione in atmosfera di oltre 100.000 Kg all’anno di anidride carbonica. Un risultato ottenuto grazie all’isolamento termico dell’edificio, all’impianto fotovoltaico sul tetto, all’impianto solare termico per uso sanitario e riscaldamento, al recuperatore termodinamico del calore contenuto nell’aria espulsa e alla pompa di calore ad alta efficienza che in gran parte utilizza energia rinnovabile.