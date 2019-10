Mondiali Under 17, esordio dilagante per l’Italia di Ruggeri

Debutto dilagante per l‘Italia ai Mondiali Under 17. L’undici azzurro, orfano dell’interista Samuele Esposito, ha vinto il match inaugurale con le Isole Salomone per 5-0.

Dopo una partenza guardinga, i ragazzi di Carmine Nunziata si sono resi pericolosi con un colpo di testa finito sulla traversa di Lorenzo Pirola, prima di sbloccare il risultato al 24′ con un potente destro di Degnand Gnonto, non trattenuto dal portiere avversario.

A quel punto la formazione tricolore è dilagata, sciupando numerosi occasioni da goal e andando a segno prima con Nicolò Cudrig e successivamente di nuovo con l’attaccante dell’Inter, servito con un delizioso colpo di tacco del bomber del Monaco.

Nella ripresa i vice-campioni europei non hanno smesso di spingere sull’acceleratore, sfruttando gli spazi lasciati dagli oceanici e chiudendo il discorso con Franco Tongya e con il subentrante Andrea Capone.

Ottima prestazione per il terzino bergamasco Matteo Ruggeri che, grazie a una cavalcata sulla fascia sinistra, ha servito l’assist per il poker della squadra guidata dall’atalantino Simone Panada, giunto alla 44esima presenza con la maglia della Nazionale.

Dopo il largo successo ottenuto all’esordio, l’Italia tornerà in campo il prossimo 31 ottobre contro il Messico, incontro che potrebbe consegnare il pass per gli ottavi di finale.