Lavori in corso, sospesa per due mesi la funicolare di San Vigilio

Atb comunica che a partire da lunedì 4 novembre il servizio della Funicolare di San Vigilio viene sospeso per lavori di rinforzo alla muratura lungo il percorso. Per tutta la durata del cantiere (stimata in circa 60 giorni) il collegamento tra Colle Aperto e San Vigilio è garantito dalla linea 21 con partenze dei bus ogni 20 minuti: da lunedì a venerdì dalle 7 alle ore 20 circa; sabato dalle 7 alle 23 circa; domenica e festivi dalle 9 alle 22.30 circa. Gli orari Atb sono consultabili dalle app Atb Mobile e Moovit e sul sito atb.bergamo.it