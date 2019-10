Ilicic all’ultimo respiro, l’Atalanta riprende il Napoli: 2-2 al San Paolo

È un punto d’oro quello strappato dall’Atalanta a Napoli. Un punto pesantissimo per la classifica, che vede i bergamaschi tenersi dietro di tre lunghezze gli azzurri; un punto bellissimo per come arrivato, con la rete di Ilicic realizzata all’ultimo respiro, quando il match sembrava perso.

Si è visto di tutto al San Paolo: gol, emozioni e polemiche. Tante polemiche.

Il Napoli ha infatti protestato moltissimo col direttore di gara per un presunto fallo da rigore di Kjaer su Llorente all’inizio dell’azione che ha portato alla rete del definitivo 2-2 di Ilicic, all’86’. Episodio dubbio, col Var che ha deciso di non intervenire.

L’Atalanta scesa in campo in terra campana è sembrata un poco più spenta del solito. Comprensibile: non sempre si può vincere 7-1, sia chiaro. Di fronte, poi, Gomez e compagni si sono trovati un buon Napoli, che avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più.

I nerazzurri hanno comunque saputo soffrire quando c’era da soffrire, e reagire quando c’era da reagire.

Bene soprattutto la parte centrale del match, quando l’Atalanta ha trovato il gol del momentaneo 1-1 con Freuler (41′) e poi sfiorato il raddoppio con Pasalic ad inizio ripresa (palo al 51′).

La classifica resta bellissima: terzo posto blindato a +2 dalla Roma e a +3 dal Napoli.

Ora testa al Cagliari, che domenica arriva a Bergamo: si gioca alle 12.30.