Il gin che nasce sul lago d’Iseo con i profumi di Foresto Sparso

Suggestivo, elettrizzante, sorprendente. Ma anche fresco, intenso e biologico. È stato presentato nei giorni scorsi il nuovissimo Gin Iseo. Molo 31 a Predore ha accolto i due ideatori di questo nuovo distillato: Andrea Mazzuchelli, ad e brand ambassador di Podere Cavaga con sede a Foresto Sparso, e Fausto Gregori titolare di AV Milano, uno dei principali distributori italiani di vini e alcolici.

I due amici, Andrea e Fausto, hanno raccontato con emozione e trasporto la nascita di Gin Iseo.

Entrambi a loro modo visionari, impegnati ad inseguire il successo per le rispettive aziende, hanno raccontato di come, uniti da una passione comune, hanno deciso di condividere un percorso dove le professionalità di entrambi si potessero intersecare. È questa la storia di Gin Iseo, fatta di tentativi, prove, viaggi in distilleria per discutere di scelte, ingredienti e percentuali di utilizzo tali da rendere il prodotto finale accattivante e ricercato.

Andrea Mazzucchelli dai 500 metri di altitudine delle colline a sud del lago d’Iseo dove è situato Podere Cavaga e dove si coltivano Chardonnay, Pinot Grigio, Merlot, Cabernet Sauvignon e Franconia, guarda al “suo” lago con un affetto genuino: “Gin Iseo nasce su queste colline come ideale proseguimento di ciò che ogni giorno creiamo in cantina. Non solo vino quindi, ma una reale conoscenza del territorio dall’abete bianco di alpeggio, alla citronella o all’acqua di fonte che vanno a ritrovarsi nel Gin Iseo. In Italia, in Europa e speriamo presto in tutto il mondo – continua Mazzucchelli – la bellissima etichetta che abbiamo studiato per il nostro distillato sarà testimone di un intero territorio che si snoda attorno al nostro lago. Noi stessi produciamo vino sia nella bergamasca sia in Franciacorta. I più attenti apprezzeranno anche il colore azzurro acquamarina che richiama una delle grandi eccellenze nautiche della nostra zona”.

“Gin Iseo è un compound dove vengono inseriti ingredienti da agricoltura biologica ed acqua di fonte – spiega Fausto Gregori di AV Milano partner di Flair Academy – è un distillato fresco e versatile, capace di emozionare degustato in purezza, in miscelazione e soprattutto in un GinTonic. Il degustatore – conclude Fausto – ritrova nel bicchiere oltre al Ginepro, i classici profumi e sapori che il lemongrass e in grado di apportare in un distillato di questo genere, la sapidità e freschezza del limone, il profumo sottile del rosmarino, il bilanciamento della liquirizia e l’eleganza aromatica dell’abete bianco”.

Gin Iseo è già stato testato dai migliori bartender d’Italia e sta entrando nelle principali liste di “food pairing” d’Europa con i primi ordini da Londra e dalla Romania. Per Natale verrà prodotta un’edizione limitata.

GIN ISEO – La scheda tecnica

Produttore: Podere Cavaga

Metodo: Compound

Provenienza: Lombardia/Piemonte

Gradazione: 43°

Formato: 700 cl

Ingredienti: alcol di grano e aromi da agricoltura biologica, acqua di fonte

Botaniche: Ginepro, Limone, Liquirizia, Abete Bianco, Lemongrass, Rosmarino