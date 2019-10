Gori: “La Bergamo del 2030? Per giovani e famiglie in rete con gli anziani”

Giorgio Gori: il secondo tempo a Palazzo Frizzoni, discende anche dagli appunti delle molte richieste dei cittadini in quella lunga campagna elettorale primaverile, fatta di strette di mano, baci, abbracci, valzer con le nonne e partite di bocce con i nonni. “Sono cambiato. Ero timido e riservato”, ammette. E ora osa pensare alla sua Bergamo più inclusiva. Fatta nel 2030 da una popolazione che conterà un 65enne su tre cittadini. E allora guarda alla natalità che cresce di cifre dopo lo zero virgola, ma che è comunque una piccola conquista in un’Italia che di figli proprio non ne fa.

“Per mettere al mondo dei figli occorre anche una certa fiducia che in questi anni abbiamo dato a Bergamo” afferma il primo cittadino. Anche se Gori punta ad incentivi per le giovani coppie, incentivi che dovrebbero arrivare dalla prossima manovra di governo. E poi agli asili nido e ai servizi: “Solamente così si garantisce a una donna la possibilità di lavorare”.

Il sindaco di Bergamo guarda al mondo dell’università e delle buone scuole, che attraggono studenti dalla provincia, da fuori regione e dall’estero. “Poi però questi giovani bisogna saperli trattenere”, ammette.

E allora immagina una città, che non è smart come la Bergamo 2035, ma poco ci manca. Con servizi, trasporti e negozi di vicinato, che possano aiutare i “molti anziani che vivono da soli e che non possono permettersi lunghi spostamenti”.

La città che ha in testa Gori “è più inclusiva, tra generazioni, tra giovani e anziani, e tra bergamaschi ed immigrati”.

Sono solamente bei pensieri e buoni propositi? Si rimprovera da più parti. Eppure il bene comune parte proprio da qui. Lo spiega bene nell’intervista video rilasciata a Bergamonews.