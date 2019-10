È giallo a Romano di Lombardia dove attorno alle 16 di mercoledì 30 ottobre un uomo è stato trovato agonizzante e in una pozza di sangue all’interno del suo appartamento, in un condominio di via dei Cappuccini 30.

Ancora pochissime le informazioni disponibili su quanto accaduto: secondo alcuni testimoni, due ore prima del ritrovamento una donna, forse la compagna dell’uomo, si sarebbe allontanata dall’appartamento con delle valigie.

Poi una chiamata al numero unico di emergenza, in cui si chiedeva aiuto per un uomo in gravi condizioni.

Sul posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza, poi l’elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale con la massima urgenza.

Nel frattempo gli agenti della polizia locale di Romano di Lombardia e i carabinieri sono riusciti a rintracciare la donna in stazione mentre stava per salire su un treno, anche grazie alle telecamere della videosorveglianza.

Del caso se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Treviglio, coadiuvati dal nucleo investigativo di Bergamo: al momento non è possibile escludere alcuna ipotesi, dal malore che ha provocato una caduta a un gesto di autolesionismo, fino al tentato omicidio.

Seguono aggiornamenti.