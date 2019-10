Un documento di identità per aprire un profilo social: la proposta, che sta già facendo discutere, è arrivata da Italia Viva, il nuovo gruppo di Matteo Renzi, e in particolare dal deputato Luigi Marattin.

Nel suo tweet di annuncio Marattin ha specificato: “Poi prendi il nickname che vuoi (perchè è giusto preservare quella scelta) ma il profilo lo apri solo così”.

Da oggi al lavoro per una legge che obblighi chiunque apra un profilo social a farlo con un valido documento d’identità. Poi prendi il nickname che vuoi (perché è giusto preservare quella scelta) ma il profilo lo apri solo così. — Luigi Marattin (@marattin) October 29, 2019

Un tentativo non nuovo di disciplinare il tema: già lo scorso anno al Senato era arrivato un disegno di legge a firma di alcuni esponenti del centrodestra.

Attorno a Marattin si è scatenata una vera e propria bufera, con valanghe di commenti negativi alla sua proposta ma l'economista renziano ha insistito:

Come si arrabbiano eh, quando annunci di voler far qualcosa per impedire che il web rimanga la fogna che è diventato (una fogna che sta distorcendo le democrazie, invece che allargarle e rafforzarle). Si mettano l’animo in pace. Il limite è stato superato, ed è ora di agire. — Luigi Marattin (@marattin) October 29, 2019

Su La Repubblica Riccardo Luna ha definito la proposta “senza senso” e Marattin ha voluto replicare esplicitando meglio il suo pensiero: “Ho semplicemente voluto sollevare un problema: non possiamo andare avanti con la fogna che è diventato il web – ha risposto sempre dalle colonne di Repubblica -. E il problema non sono (solo) gli insulti in rete e qualche centinaio di odiatori frustrati, ma il condizionamento dell'opinione pubblica con notizie false e la conseguente manipolazione della formazione del consenso. Che in ultima analisi deteriora la qualità (e prima o poi anche la quantità) di democrazia. Del resto, anche se poco pubblicizzato, il dibattito è in pieno svolgimento in tutta Europa (Austria e Germania stanno prendendo in considerazione provvedimenti anche molto più stringenti). Si è voluto rappresentare la mia proposta come 'ognuno deve dare a Facebook la propria carta d'identità!'. Ma in realtà i meccanismi possono essere diversi, ad esempio sulla falsariga di quanto già avviene oggi con lo Spid. Ho maggiori dubbi, invece, che tutto possa essere lasciato all'autoregolamentazione del web”.

Tanti gli esperti che si sono pronunciati sulla proposta, definendola poco funzionale per combattere il fenomeno dei discorsi d'odio, pericolosa e sostanzialmente irrealizzabile.

Tu saresti d'accordo? Vota il sondaggio