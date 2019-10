Dea quanto sei bella, ma con il Napoli vietato specchiarsi: 3 punti ed è fuga Champions

Bellissima, dirompente, enorme. Francamente non saprei più quali aggettivi utilizzare. La domenica casalinga ci consegna un’Atalanta davvero straripante, che rifila 7 reti all’Udinese e si appresta a far visita al Napoli nell’impegno infrasettimanale di campionato.

Sgombriamo subito il campo dai commenti che vogliono minimizzare l’impresa atalantina. Vero, i friulani hanno giocato in 10 per un’ora e fino a quel momento avevano disputato una buonissima gara. Ma chi segue il calcio sa che non sempre chi gioca in inferiorità numerica soccombe, anzi (a memoria, solo quest’anno, mi viene in mente la Roma passata a Bologna all’ultimo minuto). Quindi, la smettano i detrattori: la verità è che la Dea, ora come ora, è una macchina da gol capace di scardinare qualsiasi difesa.

Ecco, a proposito di difesa, se vogliamo dirla tutta, quella nerazzurra non gira ancora al meglio e non vi è dubbio che Gasperini debba lavorare su questo aspetto. Anche perché, con tutto il rispetto per i bianconeri, il Napoli è tutt’altra cosa e nella gara di stasera ci vorrà la migliore Atalanta per riuscire a portare a casa punti.

I partenopei vengono dal mezzo passo falso di Ferrara contro la Spal, che li ha portati a 3 punti di distanza dai nerazzurri (in caso di vittoria, potranno solo raggiungerli). Questo consentirà agli uomini del Gasp di giocare con maggiore leggerezza mentale, anche se in questo momento l’adrenalina che pervade i nerazzurri fa si che siano portati a guardare più le squadre che li precedono che non quelle che stanno sotto. Della serie, l’appetito vien mangiando.

Scorrendo i nomi dei calciatori che compongono la rosa del Napoli vengono i brividi nella schiena, segno che la Dea dovrà giocare un match importante. Mi aspetto una gara avvincente, molto tirata e – credo – con tante reti.

In Campania, nelle 48 sfide precedenti nella massima serie, per 33 volte ha esultato il Napoli e 6 la Dea. Se prendiamo in considerazione le partite disputate a Bergamo vi è un leggero riequilibrio: 43 vittorie dei partenopei, 26 dei bergamaschi e 27 pareggi.

L’ultimo successo azzurro risale al campionato 2017-2018: Cristante illuse la Dea che poi fu superata per 3 a 1 dalle reti di Zielinski, Mertens e Rog. Lo scorso campionato, invece, l’Atalanta portò a casa il bottino pieno: andò sotto per un gol di Mertens, ma Zapata e Pasalic ribaltarono il punteggio per l’1 a 2 finale. L’ultimo pari è quello del campionato 2014-2015 con la Dea che si portò in vantaggio grazie ad una rete di Pinilla ma Zapata (allora azzurro) pareggiò le sorti ad un minuto dal termine.

Le vittorie azzurre più clamorose risalgono ai campionati 1965-1966 (5 a 1 con tripletta di Altafini) e 1993-1994 (4 a 0). La Dea invece ottenne un secco 0-3 nel torneo 1955-1956. La gara con il maggior numero di reti è quella del campionato 1953-1954 con i partenopei che sconfissero gli avversari per 6 a 3 con poker del grande Jeppson.

Capitolo formazioni. Mister Ancelotti dovrebbe tornare a dare spazio dall’inizio a Meret in porta e Fabian Ruiz a centrocampo, mentre spazio a Maksimovic in difesa stante l’assenza di Manolas. Dato il grave infortunio subito da Malcuit dovrebbe rivedersi Mario Rui dal primo minuto sulla fascia difensiva. In attacco reclama un posto Lozano, ma in pole restano Milik e Mertens.

Problemi in difesa in casa nerazzurra con Palomino a forte rischio (noie muscolari flessore sinistro), mentre prova un recupero in extremis Masiello da una contusione ginocchio; chiamato agli straordinari quindi Toloi per affiancare Kjaer e Djimsiti. A centrocampo dovrebbe riprendere il suo posto Freuler, così come Gosens sulla sinistra. In avanti conferma per Ilicic e Muriel, con Gomez che potrebbe cedere il posto a Malinovskyi.

Un solo ex della partita, che però non sarà del match: si tratta di Duvan Zapata che ha vestito per 37 volte la maglia azzurra segnando anche 11 reti.

Mancano solo 6 reti a Dries Mertens per diventare il miglior marcatore della storia della società partenopea (116 contro le 121 di Hamsik) avendo superato Maradona fermo a 115. Il giocatore che però ha la media gol più alta è Edinson Cavani che ha realizzato 104 reti ma in sole 3 stagioni: impressionante.

Curiosità: come mai il Napoli ha voluto adottare il ‘ciuccio’ come stemma della squadra? L’origine deriva da un uomo (Domenico Ascione detto Fechella), che si guadagnava da vivere raccogliendo fichi, accompagnato dal suo fido asinello non proprio sano. Un giorno, durante il primo campionato del Napoli in cui la squadra sembrava avere enormi difficoltà, un giornalista esclamò (in napoletano) “Altro che cavallo sfrenato, a me sembra l’asino di Fechella”. E così il ciuccio divenne il simbolo del Napoli. Speriamo che non si trasformi in un cavallo da corsa proprio questa sera.