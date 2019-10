Bergamo Flow Competition, vince Lupo Brr

Si è conclusa sabato 26 ottobre la quarta edizione della Bergamo Flow Competition, il concorso ormai diventato un punto di riferimento per tutti i giovani talenti del rap bergamasco. In giuria erano presenti Bosca e Kuma del format youtube “Real Talk” i quali hanno ascoltato prima le demo di tutti i partecipanti, quest’anno 62, e hanno poi partecipato alla finale all’Edoné decretando live i due vincitori del contest tra i 10 finalisti.

Quest’anno il livello è stato veramente alto, regalando uno spettacolo emozionante e portando alla vittoria Ruben Barcella, in arte Lupo Brr, classe 1999, già finalista della prima edizione del concorso, con una vincita pari a 500 euro. Il secondo premio dal valore di 200 euro è stato invece assegnato al giovanissimo Tommaso Biolghini alias Young Gold, classe 2004.

Real Talk è un format tutto rap che mette alla prova ogni artista: solo 2 o 3 strumentali e pochi minuti per dimostrare il proprio stile e la propria bravura al microfono. In regia Bosca, produttore

di lunga esperienza, il quale lancia le strumentali create appositamente per il nuovo episodio. Accanto a lui c’è Kuma che concede poco spazio per le chiacchiere e sfida gli artisti a dare il meglio

di sé in breve tempo.

Con la prima stagione Real Talk ha favorito il lancio di artisti come Vegas Jones, Axos e Lazza, mentre la seconda stagione ha già visto alternarsi giovani fenomeni emergenti come Junior Cally, Cromo, Nayt. La terza stagione è attualmente in corso e ha già visto le puntate con Beba e Massimo Pericolo raggiungere il primo posto delle tendenze su Youtube.