Bergamo è diventata Città Creativa Unesco per la Gastronomia

È ufficiale: Bergamo è diventata Città Creativa Unesco. Il Patrimonio Mondiale ha deliberato mercoledì 30 ottobre l’ammissione di 66 nuove città e la candidatura bergamasca per la gastronomia e i suoi formaggi ha ottenuto il successo uspicato.

“Queste città, ciascuno a modo loro – ha commentato il direttore generale di Unesco Audrey Azoulay -, fanno della cultura il pilastro, non un accessorio, della loro strategia. Ciò favorisce l’innovazione politica e sociale, ed è particolarmente importante per le giovani generazioni”.

Bergamo si era candidata per il proprio il know-how e la grande sapienza nell’arte casearia, con i suoi 30 formaggi tradizionale, 9 Dop e 3 presidi Slow-Food a dimostrazione.

Con la città orobica, anche Biella è fra le 66 nuove città che entrano nella rete delle Città creative dell’Unesco, creata nel 2004 per promuovere la cooperazione fra le città identificando la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile.