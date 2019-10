Architetti, ingegneri e costruttori: le richieste per il regolamento edilizio

Snellire la burocrazia per accelerare la riqualificazione di aree abbandonate. È il mondo dell’edilizia che chiede all’amministrazione comunale di Bergamo di semplificare, alleggerire, velocizzare l’iter burocratico. Dall’altra parte è il Comune di Bergamo, nella persona dell’assessore alla riqualificazione urbana, Francesco Valesini, all’edilizia privata e al patrimonio immobiliare a presentare il nuovo regolamento edilizio. Ad accompagnarlo martedì 29 ottobre alla sede Ance (l’associazione dei costruttori edili di Bergamo) in via Partigiani 8 ci sono Domenico Leo, neo dirigente Area urbanistica edilizia privata e Sueap del Comune di Bergamo e Giovanna Doneda, responsabile Area urbanistica edilizia privata e Sueap del Comune di Bergamo.

Un confronto serrato che vede il mondo dell’edilizia cercare una via di ripresa dopo anni di crisi. C’è spazio anche per gli interventi – moderati da Cristian Vitali, vicepresidente Ance Bergamo – di Marco Bonetti, vice presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo e Gianpaolo Gritti, presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo.

“La partecipazione è un aspetto fondamentale anche su una materia complessa come il regolamento edilizio comunale – afferma l’assessore Valesini – in questo caso ci stiamo confrontando e stiamo coinvolgendo persone altamente competenti che posso suggerirci alcuni interventi migliorativi. Stiamo parlando di un documento molto importante, seppur delicato, che aiuterà la riqualificazione e la rigenerazione urbana di Bergamo”.

“Abbiamo sempre dichiarato la nostra disponibilità a collaborare – sottolinea Cristian Vitali, vicepresidente di Ance Bergamo -. Il regolamento edilizio è solamente una parte del complesso mondo delle costruzioni. Occorre snellire un documento importante, così come ridurre i passaggio in troppe commissioni. È bene avere un regolamento chiaro e preciso che eviti lungaggini, spesso date da interpretazioni”.