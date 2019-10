“Treno fermo in Centrale per un guasto”: altra serata da dimenticare per i pendolari

Ancora disagi per i pendolari di rientro dal lavoro. “Treno 2631 delle 18,05 fermo in Centrale per un guasto alla chiusura delle porte – fanno sapere dal Comitato Pendolari Bergamaschi -. Il treno è stato poi cancellato, ma nessuno avvisa i passeggeri in tempo. Dopo un’ora siamo ancora qui in Centrale ad attendere di tornare a casa”.

I pendolari, una volta riusciti a scendere, sono stati dirottati sul 2633 delle 19,05, bloccato a Pioltello per permettere di soccorrere una ragazza che si è sentita male e per la quale è stato necessario l’intervento di un’ambulanza. Il treno è ripartito in direzione Bergamo intorno alle 20. “Ovviamente – fanno notare i pendolari – per chi era originariamente sul 18,05 sono di fatto più di due ore in attesa di arrivare a casa”.

Niccolò Carretta (Lombardi Civici Europeisti e Coordinatore Lista Gori) ha così commentato: “Ormai la situazione è indecente, ancora oggi in tarda serata un treno bloccato in Centrale per un guasto delle vetture, ma purtroppo c’è chi ancora continua a non vedere il problema. Bisogna intervenire urgentemente anche con nuovi strumenti per dare ai pendolari un servizio quantomeno dignitoso”.