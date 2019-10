“Scudetto? Teniamo i piedi per terra. Napoli esame anche per il Manchester”

“Teniamo i piedi per terra e non ci montiamo la testa. Non parliamo di scudetto però ci piacerebbe mantenere questa classifica” : questo il Gasp-pensiero alla vigilia della trasferta di Napoli.

Esame di laurea per l’Atalanta? “È un altro esame, un po’ più difficile. Il Napoli è molto duro ma anche molto prestigioso, se lo superi ti dà una bella forza… È un Napoli molto forte, noi siamo in un buon momento e vediamo: è una partita che conta per la classifica, ma non decisiva. Siamo avanti qualche punto e per noi questo deve essere un vantaggio per giocarci bene la nostra gara”.

Tanti elogi dopo il 7-1, c’è il rischio di montarsi troppo la testa? E quali numeri da record la colpiscono? “Noi abbiamo i piedi piantati ben per terra e quando si parla di scudetto è una cosa mediatica, non riguarda noi. Rientriamo in clima campionato, questa è una corsa a tappe molto lunga. Ci piacerebbe rimanere in questa classifica dove ci troviamo anche perché la squadra è cambiata pochissimo ed è forse la prima volta che mi capita nella mia carriera. I numeri sono importanti tutti, certo il numero delle vittorie è quello che mi dà più soddisfazione, anche fare tanti gol con tanti giocatori. E più di tutto vedere la nostra gente che ci sostiene: è un bell’ambiebte questo di Bergamo”.

I dubbi della vigilia? “Palomino e Masiello vediamo, c’è poco tempo e sempre qualche acciacco ma gli altri ci sono ad eccezione di Zapata. Il Napoli in attacco ha un potenziale altissimo che forse fino adesso si è espresso a sprazzi, però è una squadra molto pericolosa con più soluzioni. Se pensiamo all’obiettivo Europa League o Champions? C’è chi parla di scudetto… Ma ha ragione il presidente, prima si parla di salvezza poi realisticamente non ci si può accontentare. Io ritengo che l’Europa sarebbe ancora un grande traguardo”.

Domani più decisiva per il Napoli che vi insegue? “Ma con i tre punti i margini sono stretti, la classifica corta. Noi abbiamo un vantaggio che ci mette tranquilli ma non troppo e comunque pensiamo partita per partita. E poi Napoli è un gran bel test prima del Manchester”.

Quando rientrerà Zapata? “Col Cagliari molto difficile, è in via di guarigione ma bisogna stare attenti, spero possa essere in panchina con il City”.

E Muriel? “È una prima punta, io la penso così… Lui si esprime meglio più vicino possibile alla porta. Ha capacità di controllo e immediatezza di tiro straordinaria e diventa difficile marcarlo. È più decisivo dentro l’area e… Ha giocato anche assieme a Zapata. Malinovskyi? Si esprime meglio nel ruolo di Gomez, poi non sempre possono giocare insieme ma ci sono tante partite e tutti possono avere spazio. In questo momento il bello è trovare soluzioni per far esprimere tutti al meglio: non si può giocare tutti assieme ma i ragazzi sono bravi a inserirsi quando tocca a loro e anche questo ci dà più forza”.