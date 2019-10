Ryanair, bagaglio a mano: Tar annulla multa dell’Antitrust

La prima sezione del Tar del Lazio, con due diverse sentenze depositate martedì 29 ottobre, ha annullato i provvedimenti dell’Antitrust che sanzionavano la nuova politica sul bagaglio a mano di Ryanair e Wizz Air.

L’autorità garante della Concorrenza e del mercato aveva multato le due compagnie in febbraio: quella irlandese per tre milioni di euro, quella ungherese per un milione.

A far scattare la sanzione l’esclusione introdotta dalle due compagnie di portare a bordo gratuitamente il bagaglio a mano. Il tribunale amministrativo ha invece ribaltato la decisione e accolto le ragioni delle compagnie aeree, annullando così le sanzioni.