Pioggia e installazione delle luminarie: caos in centro

La pioggia e il traffico intenso hanno paralizzato il centro cittadino, e le principali vie di accesso, nella mattinata di martedì 29 ottobre: a complicare ancora di più la situazione anche i lavori, lungo viale Papa Giovanni XXIII, per l’installazione delle luminarie natalizie.

Un intervento che, per essere svolto in sicurezza, ha richiesto la riduzione di una corsia per chi arrivava da via Bonomelli e per i mezzi pubblici in uscita da via Bono.