Maratona Hackathon: turbinìo di emozioni per gli studenti del Natta

Dal 16 al 20 Ottobre 2019 80 studenti, raggruppati in delegazioni provenienti da identità territoriali e scolastiche differenti, si sono recati a Matera per scontrarsi negli “Hackathon”. Tra queste era presente un gruppo bergamasco composto da 4 alunni dell’Istituto “Giulio Natta”.

Hackathon: hacking e marathon. Letteralmente una maratona di 48 ore in cui noi studenti abbiamo ideato delle proposte indirizzate alla sensibilizzazione di nostri coetanei riguardo l’agenda 2030. Quest’ultima è una raccolta di 17 obiettivi, stipulati dall’ONU, per uno sviluppo sostenibile. 193 paesi, 17 obiettivi per lo stesso scopo comune: migliorare le condizioni di vita senza distruggere o danneggiare le risorse per chi verrà dopo di noi. Una condivisione costante di idee e di conoscenze atta ad unire le forze e cooperare per migliorarci.

Il nostro compito in questa maratona era sviluppare un progetto fattibile e concreto che potesse facilitare la conoscenza e la percezione degli scenari che potrebbero verificarsi in futuro, rendendoci responsabili e attivamente protagonisti delle sfide legate agli obiettivi, in una dimensione sia locale che globale.

Abbiamo considerato il digitale come una leva strategica, che potrebbe contribuire al raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Ogni proposta avrebbe dovuto guardare al futuro delle risorse mondiali in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Scendendo nel concreto siamo stati divisi in gruppi, abbiamo lavorato giorno e notte (letteralmente) per sviluppare il progetto che è stato presentato nei giorni successivi. La restituzione dei lavori è stata organizzata in 3 fasi: la pseudo semifinale, la finale e la premiazione. 5 lavori dei 10 in gara sono passati in finale, per poi raggiungere il podio solo in due. I 16 ragazzi vincitori rappresenteranno l’istruzione italiana all’EXPO 2020 di Dubai.

Per i giovani coinvolti è stata un’esperienza unica, dovuta anche alla presenza del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti, del ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e dello sceicco Abdallah Bin Zaied Al Nahyan, anche ministro degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti. Quest’evento è stato il primo Hackaton della Scuola italiana sull’agenda 2030, perciò una delle edizioni più complesse ed elaborate fino ad ora.

Onestamente sono stati giorni molto provanti, determinati dalle pochissime ore di sonno e dalla grandissima responsabilità di avere in mano l’istruzione e l’educazione della nostra generazione e di quelle future, accompagnati da una costante ansia e dalla paura di sbagliare e di deludere se stessi non raggiungendo gli obiettivi prefissati. Per non parlare poi dell’immensa emozione di presentare, in soli 3 minuti, il frutto di due notti insonni davanti a figure così illustri. In più abbiamo avuto l’onore di immaginare, in anteprima mondiale, con i nostri occhi il padiglione dell’Italia all’EXPO 2020 di Dubai.

L’evento è stato davvero un turbinio di emozioni, di soddisfazioni ma allo stesso tempo delusioni. La delusione di non essere stati abbastanza convincenti per raggiungere la tanto desiderata vittoria o la soddisfazione di poter realmente cambiare il futuro, innovandolo.