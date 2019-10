“La strada di casa 2”, puntata finale su RaiUno: la tv del 29 ottobre

Per la prima serata in tv, martedì 29 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la sesta e ultima puntata della seconda serie della fiction “La strada di casa, seconda stagione”, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere,Sergio Rubini, Eugenio Franceschini e Silvia Mazzieri.

Il commissario Leonardi ritiene colpevole dell’omicidio Gloria che però continua a non ricordare nulla di quanto accaduto quel giorno. Lorenzo, invece, ha dei sospetti sul sabotaggio avvenuto presso il birrificio e riferisce al padre di aver riscontrato delle incongruenze tra le analisi del loro laboratorio e quelle effettuate dalla Asl in cui lavora Ernesto. Nel frattempo, il commissario Leonardi interroga il piccolo Martino, il quale, per scagionare la madre, mostra al commissario una foto che ha scattato il giorno in cui è stato commesso il delitto.

Canale5 alle 21.20 riproporrà la visione del film “Titanic”, con Leonardo diCaprio e Kate Winslet (stasera si potrà vedere la prima parte, domani 30 ottobre la seconda). Nel 1912 Rose, nobile inglese, si imbarca sul transatlantico Titanic per andare negli Stati Uniti. Mentre medita il suicidio incontra Jack, un pittore squattrinato.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la seconda delle sei puntate del reality “Il collegio”. Gli studenti che hanno superato la prima settimana di permanenza in Collegio, senza farsi espellere, sono oggi alle prese con la loro prima lezione di informatica, tenuta dal nuovo docente. Il loro viaggio negli Anni ’80, li porta a confrontarsi con un computer che non può navigare su internet e che ha una memoria praticamente nulla rispetto a quella dei loro attuali telefoni cellulari.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà “Le Iene show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”, con Juan Gareda ed Elena Gonzalez. Higinio convince Maria ad aiutarlo nel suo piano per spillare un po’ di soldi a Rosina. Intanto, la messa in scena dell’opera teatrale sembra destinata a naufragare a causa dei pessimi rapporti che si sono venuti a creare tra i vari protagonisti. Leonor, esasperata, medita di farsi da parte. Samuel è in attesa dell’annullamento del matrimonio con Blanca, così da poter chiedere la mano di Lucia.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer e sulla tv di Cairo alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Tv8 alle 21.30 c’è “007 – Il domani non muore mai”; su Canale Nove alle 21.25 “Come farsi lasciare in 10 giorni”; su Rai4 alle 21.10 “The social network”, con Jesse Eisenberg; e su Rai5 alle 21.15 “Foxcatcher”, con Steve Carell.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il bandito corso”, con Christian Clavier; su La5 alle 21.10 “Una moglie per papà”, con Ray Liotta; su Iris alle 21 “L’arma della gloria”, con Stewart Granger; e su Italia2 alle 21.30 “Il Signore degli anelli – Il ritorno del re”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith e Michael Vartan. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Senso di appartenenza”, “Fidati di me”, Una brutta nottata”e “Niente rischi, niente gloria”. Nel primo, Amanda, la suocera di Christina, decide di assumere un’infermiera personale, nel frattempo le condizioni cardiache di un paziente peggiorano. Nel secondo, Ryan sembra avere solo un bruciore di stomaco, ma le sue condizioni di aggravano. Nel terzo, Christina deve aiutare a decidere quale coppia di genitori avrà in adozione un bambino. Nel quarto, Christina si occupa di un paziente che ha subito degli abusi.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non è la D’Urso”, con Barbara D’Urso; e su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”.