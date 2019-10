Incendio in un’azienda chimica di Filago, l’allarme rientrato lunedì sera

È rientrato in tarda serata l’allarme nella zona dell’Isola Bergamasca interessata dall’incendio divampato alla Far di Filago, azienda chimica specializzata nella produzione di polimeri che si trova in via delle Industrie 8.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, a prendere fuoco sarebbero state alcune palline di plastica rimaste all’interno di un serbatoio sul quale stavano lavorando delle ditte esterne.

Subito nell’aria si è alzata una fitta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza che ha messo in allarme le autorità della zona: prima l’intervento della squadra antincendio dell’azienda, poi i vigili del fuoco di Bergamo con quattro squadre.

I sindaci, in particolare quelli di Filago e Chignolo d’Isola, hanno invitato in via precauzionale i propri cittadini a chiudere porte e finestre, evitando i luoghi aperti nonostante in quel momento non ci fosse alcun pericolo di tossicità accertato.

Un pericolo poi scongiurato anche dalle analisi eseguite sul posto dai tecnici di Ats Bergamo e Arpa che in serata hanno inviato le proprie relazioni al Comune di Filago in modo da far rientrare l’allarme.