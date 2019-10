“Hole – L’abisso”: un horror come non si vedeva da tempo

Un film horror come non ne vedevo da tempo. “Hole – l’abisso” è un film davvero strano, per non dire unico nel suo genere. Era dai tempi di Babadook infatti che non mi trovavo così in difficoltà nel dover esprimere un parere su di una pellicola horror.

Il film è bello e, tolto il finale forse un po’ troppo sbrigativo, in soli 90 minuti è in grado di ricordare al grande pubblico la differenza fondamentale che c’è tra il terrore, sentimento di forte tensione fisica e psicologica provocato da una crescente ansia o da un’atmosfera minacciosa , e lo spavento, ossia il balzo dalla poltrona che facciamo dopo un avvenimento improvviso (jumpscare per gli anglofoni).

Lee Cronin si dimostra gran maestro nel creare una trama che sin dall’inizio ci catapulti nella vita tormentata di Sarah O’Neil (Seána Kerslake), giovane madre con problemi psicologici che, a seguito di numerose violenze subite dal compagno, decide di fuggire e rifugiarsi in una villa di campagna col figlio Chris (James Quinn Markey). Questo però non è che l’inizio del calvario della donna che, in modo lento ma immarcescibile, inizia a dubitare del fatto che il bambino che vive con lei sia effettivamente suo figlio, convincendosi sempre di più che questi sia un mostro venuto da una profonda buca nel bosco non lontana dalla loro tenuta.

Ma qual è la verità? Sarah ha le allucinazioni per via delle sue turbe mentali o, al contrario, è l’unica che ha compreso la verità riguardo al “nuovo” Chris?

La risposta, anche se in apparenza scontata, non ci verrà però fornita direttamente dal film e per raggiungere una decisone finale dovremmo far lavorare il cervello, interpretando con attenzione tutti gli indizi che sapientemente ci verranno forniti durante la storia, costringendoci più d’una volta a seguire il nostro cuore, ascoltare la nostra sensibilità per arrivare ad una conclusione: il tema del film sono delle creature mostruose in grado di assumere le sembianze di chi più amiamo o la malattia di una donna maltrattata dal marito?

Ripeto: davvero un ottimo film che in un’ora e mezza è capace di far leva sui sentimenti di ognuno di noi e che, tramite situazioni di suspense altissima, riesce a far sentire lo spettatore a disagio per tutto il tempo, quasi si trovasse a vestire i panni di una Sarah sempre più stanca e in preda ad un esaurimento nervoso.

Consigliato? Assolutamente sì, sarà un viaggio intenso all’interno della psiche di una donna malata che non dimenticherete facilmente.

Battuta migliore: io non voglio nuovi amici…