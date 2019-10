Furbetti dei rifiuti, a Treviglio raffica di multe: 109 in cinque mesi

In cinque mesi a Treviglio sono state elevate 109 sanzioni per abbandono di rifiuti. Una task force composta dagli agenti della Polizia Locale, coadiuvati da personale dell’ufficio Ambiente e da operatori della ditta G.Eco, responsabile della raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Treviglio, in soli pochi mesi ha raggiunto importanti traguardi nella lotta all’inquinamento del suolo pubblico, andando a contrastare un fenomeno che in tutta la Bergamasca non accenna a diminuire. Tramite l’utilizzo della fototrappola e delle videocamere portatili in dotazione agli agenti è stato possibile accertare diverse infrazioni che vanno dall’abbandono di normali rifiuti passando per scarti di “ingombranti” e indifferenziata.

“La sanzione media comminata in queste situazioni è di circa 100 euro – spiega il comandante della Polizia Locale di Treviglio, Antonio Nocera -. Ci sono poi alcuni casi dove le cifre sono più alte, in quanto l’infrazione è di maggiore entità. La maggior parte di queste sanzioni arrivano da abbandono di rifiuti non pericolosi, come sacchi dell’immondizia o sacchetti”.

A dare manforte nelle operazioni ci sono gli occhi elettronici della fototappola e delle videocamere portatili in dotazione al comando di polizia. Tramite questi dispositivi, infatti, è stato possibile in molti casi immortalare il volto del furbetto di turno in procinto di abbandonare la spazzatura.

Parallelamente all’utilizzo delle nuove tecnologie per gli uomini del comandante Nocera è stato necessario anche sporcarsi letteralmente le mani, andando ad aprire fisicamente i sacco alla ricerca di indizi utili a risalire al nome di chi ha gettato la spazzatura.

“La visione delle immagini della fototrappola o l’apertura dei sacchetti per ricercare informazioni sul ‘proprietario’ sono i principali metodi d’indagine – ha rivelato il comandante Nocera – anche se non mancano alcuni cittadini pizzicati in flagranza di reato direttamente dai nostri agenti”.