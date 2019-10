El Tanque Denis corre come la sua Atalanta: 4 gol nelle ultime 2 alla Reggina

Dopo la falsa partenza, la sua avventura a Reggio Calabria sembra essersi messa davvero sul binario giusto: German Denis, per tutti “El Tanque”, ha messo in moto il carroarmato.

Arrivato tra l’entusiasmo di una piazza che da sempre sogna in grande, l’ex bomber argentino dell’Atalanta (che ad oggi, con 56 reti, detiene ancora il record di gol di uno straniero con la maglia nerazzurra) ha faticato non poco all’inizio della stagione, a causa di un problema al polpaccio sinistro.

A 38 anni si è rimesso in gioco ripartendo dalla Reggina, girone C della Lega Pro: dopo 8 anni in Italia (Napoli, Udinese e, appunto, Atalanta), aveva fatto rientro in Argentina (Indipendiente e Lanus) e nell’ultima stagione aveva messo a segno 13 reti con l’Universitario di Lima.

E con il nuovo corso di patron Luca Gallo gli amaranto sono tornati ad avere ambizioni importanti: con Denis sono arrivati Simone Corazza, Reginaldo e, da una settimana, anche l’ex gioiellino del Milan Primavera Hachim Mastour.

Trascinata dalle reti di Corazza (9 in 11 partite) la Reggina guida il proprio girone, con quattro punti di vantaggio sul Potenza, ma nelle ultime due sfide è stato decisivo l’apporto di Denis.

Sua la doppietta che nell’ultimo turno, in tre minuti, ha mandato ko l’Avellino e che si è aggiunta alle due reti siglate quattro giorni prima contro l’AZ Picerno, ad aprire e a fissare il risultato sul 4-1 finale.

Una settimana d’oro per il Tanque, la stessa che precede il suo personalissimo derby: Napoli-Atalanta.

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, a firma Guglielmo Longhi, non ha lasciato spazio ai rimpianti e ha ricordato: “La rovesciata al Sassuolo il mio gol più bello”.

Un flashback facile e dolcissimo anche per i tifosi atalantini.

(al minuto 1.38 la rovesciata di Denis)