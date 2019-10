Codice rosso e reati sulle fasce deboli: ‘corso’ di aggiornamento per i carabinieri

Nell’ambito del rapporto di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e le istituzioni locali, martedì 29 ottobre si è svolta una giornata di aggiornamento professionale rivolta a tutti i Comandanti e ai Marescialli dei reparti dell’Arma presenti in Bergamasca.

All’incontro, tenutosi al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Bergamo, hanno partecipato il Procuratore della Repubblica Maria Cristina Rota, il Sostituto Procuratore Chiara Monzio Compagnoni, la Direttrice dell’U.E.P.E. Lucia Manenti, l’avvocato Monica Di Nardo ed il Dirigente d’azienda Demetrio Trussardi.

L’iniziativa, promossa dal Comando Provinciale ha ricevuto il saluto e l’ospitalità del rettore Remo Morzenti Pellegrini, ed ha visto la partecipazione degli ufficiali, di tutti i Comandanti di Stazione e dei marescialli e Brigadieri della provincia di Bergamo, che hanno partecipato all’incontro di aggiornamento condividendo momenti di interlocuzione e riflessione su tematiche di stretta attualità, come i reati contro le fasce deboli, soprattutto alla luce dell’introduzione del “codice rosso” (che punta a velocizzare le procedure di denuncia e di indagine nei casi di violenza sulle donne) e la gestione delle misure alternative alla detenzione.

Nella seconda parte della giornata, il dottor Demetrio Trussardi ha illustrato le linee guida in materia di tecniche comportamentali e comunicative, soffermandosi in particolare sui principi di comunicazione, competenza e motivazione, quali valori guida per il Carabiniere nel suo operare quotidiano e nella sua quotidiana interlocuzione con la cittadinanza.