Wi-Fi gratuita a Gandino, Gromo, Gorno, San Paolo, Gandellino, Entratico e San Giovanni Bianco

Due secondi per aggiudicarsi 15 mila euro. Dalla terza “call” del bando Wifi4EU, l’iniziativa della commissione europea per favorire la diffusione di collegamenti a Internet senza fili nelle aree pubbliche come piazze, parchi e ospedali, sono stati premiati i comuni bergamaschi di Gandino, Gromo, Gorno, San Paolo Argon, Gandellino, Entratico, San Giovanni Bianco.

Ad aggiudicarsi i 26,7 milioni di euro complessivi sono stati 1.780 municipalità dell’Unione europea secondo il principio del “primo arrivato, primo servito”. Decisivo è stato il tempismo: 2mila domande giunte in soli 2 secondi dall’apertura del bando rispetto alle 11 mila richieste complessive. Tardare di mezzo secondo il “click” è stato fatale per gran parte dei richiedenti, i quali dovranno attendere ora la prossima call prevista per il 2020.

Alla firma dei sindaci entro le prossime settimane, ogni comune si vedrà riconosciuto il proprio voucher da 15mila euro e dovrà investirlo secondo le prerogative previste dal bando: il fine ultimo è quello di realizzare nuove strutture o sostituire strumenti antiquati, così da mettere in piedi una rete Wi-Fi a disposizione dei cittadini (il costo della connettività è in campo alla realtà municipale).

Il bando prevede che i vincitori debbano ottemperare a precise specifiche di sviluppo della rete, così che il fine ultimo possa essere raggiunto: dotare il territorio europeo di una rete gratuita e accessibile, a disposizione di cittadini e di turisti, per una connettività che diventi capillare non soltanto nelle aree metropolitane ma anche nel tessuto di provincia e dei piccoli comuni.

Gli altri comuni bergamaschi premiati con 15mila euro nella prima e seconda call del bando Wifi4EU sono: Arzago D’Adda, Berzo San Fermo, Clusone, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Dossena, Fino del Monte, Misano di Gera d’Adda, Predore, Ranica, Vertova, Cavernago, Cusio, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Nembro, San Pellegrino Terme, Scanzorosciate, Selvino, Seriate, Solto Collina, Torre de’ Roveri, Treviglio, Urgnano, Valbondione, Vigano San Martino e Villa d’Ogna.