Report torna a parlare dei rapporti tra i russi e la Lega: la tv del 28 ottobre

Per la prima serata in tv, lunedì 28 ottobre su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Report non lascia, anzi raddoppia. E lancia una seconda puntata sui presunti rapporti tra la Lega e la Russia, nonostante le obiezioni dei consiglieri di centrodestra del Cda della Rai. Proteste che, tuttavia, non spaventano Ranucci, alla guida di Report dopo l’addio di Milena Gabanelli.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la settima puntata di “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Questa settimana a giocare sono: Biagio Izzo, Max Giusti, Francesco Paolantoni, Paola Perego, Ricky Memphis, Valeria Graci, Peppe Iodice e Benedetta Mazza.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. Andrà in onda l’episodio intitolato “Una voce di notte”: per il commissario Montalbano il giorno del compleanno comincia subito male. Arresta un pirata della strada e, quando scopre che si tratta di Giovanni Strangio figlio del presidente della Provincia, capisce subito di essersi messo nei guai. Quello stesso giorno Guido Nicotra denuncia un furto avvenuto nel supermercato di proprietà di una nota famiglia mafiosa e di cui è direttore. Questa puntata è andata in onda la prima volta il 29 aprile 2013.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la settima puntata del varietà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti in studio ci sarà la “donna gatto”. Barbara d’Urso ha annunciato la sua presenza a Pomeriggio Cinque: “Lei è la donna gatto. Avendo un po’ di nostalgia della trasmissione che conducevo, Lo show dei record, lunedì prossimo arriverà la donna gatto a Live-Non è la d’Urso per parlare di bellezza estrema”. Tra gli ospiti, la conduttrice presenta anche Allegra: “Allegra è un’insegnante di pianoforte che verrà per impartire delle lezioni di piano”.

Su La7 alle 21.15 ci sarà il telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Jesse Williams e Kevin Mckidd. Andranno in onda due episodi intitolati “Un soffio nel vento” e “Riparo alla tempesta”. Nel primo, una forte tempesta di vento colpisce Seattle bloccando Alex e Jo a casa e costringendo la Bailey a riprendere il comando dell’ospedale, che è pieno di pazienti feriti. Nel secondo, in seguito al blackout causato dalla tempesta, tre ascensori dell’ospedale rimangono bloccati. Owen, Teddy e Amelia devono praticare un’operazione di emergenza sul paziente bloccato in ascensore, usando tecniche molto particolari.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia 1 alle 21.20 c’è “Die Hard – Un buon giorno per morire”, con Bruce Willis; su Tv8 alle 21.30 “Django unchained”; e su Canale Nove alle 21.25 “Tutto tutto niente niente”, con Antonio Albanese.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto”, con Laura Linney; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: l’arco di Cupido”£, con Angela Sandritter; e su Iris alle 21 “Guardia del corpo”, con Kevin Costner.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “La lotta dell’angelo” e “Una rivelazione scottante”. Nel primo, Joséphine è incaricata di seguire il caso di Armelle Langlois, una donna che dopo la scomparsa del marito, avvenuta tre anni prima, ha aderito a una setta religiosa, trascurando completamente i suoi figli. Nel secondo, la missione di Joséphine si svolge in una caserma dei pompieri, dove deve aiutare Michel Vercan, che sta ricevendo inquietanti lettere anonime.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Le cose cambiano?”, viaggio attraverso l’Italia del secolo scorso, per mostrarla a confronto con quella di oggi. Un viaggio visivo, attraverso le parole dei grandi scrittori del Novecento, con l’intenzione di trasformare i loro sguardi in “videolibri”, illustrati dalle immagini che si trovano nel web.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Siren”, con Alex Roe; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show”; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”;e su Italia2 alle 21.10 il cartoon “Dragon ball super”.