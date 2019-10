Innovazione e tecnologia negli impianti di termoidraulica

Bergamo Impianti nasce nel 2018 con l’obiettivo di progettare e installare impianti termoidraulici per aziende, privati ed enti pubblici. Innovazione ed efficienza sono le qualità principali che l’azienda ha ereditato dalla fusione di due entità che prima erano distinte: l’azienda Termoidraulica, fondata da Ettore Crippa nel 1996, e l’azienda Idrotermo, fondata dal figlio Mirko Crippa nel 2014 con lo scopo di portare l’innovazione nella progettazione degli impianti d’avanguardia.

L’azienda bergamasca negli anni ha accumulato molta esperienza nella creazione di impianti termoidraulici, riuscendo a sfruttare al meglio le ultime tecnologie del settore per garantire sempre una resa ottimale con un basso dispendio energetico.

L’azienda offre al bacino di clienti bergamaschi e delle province vicine un servizio attento di progettazione e installazione di diverse tipologie di impianti termoidraulici come gli impianti idrico-sanitari autonomi o centralizzati, impianti per la gestione della qualità dell’aria degli ambienti chiusi e impianti di riscaldamento. Si occupa inoltre di condizionatori per ambienti di piccole e grandi dimensioni, di impianti idraulici per piscine e SPA e dell’installazione di impianti fotovoltaici.

Tra le ultime innovazioni che riguardano gli impianti di riscaldamento ci sono i ripartitori di calore, ovvero dei contatori che permettono di controllare i consumi delle singole abitazioni negli impianti di riscaldamento centralizzati. Questa struttura ha una resa elevata però, in genere, è impossibile suddividere equamente i costi. Per ovviare a questo problema, Bergamo Impianti sfrutta la tecnologia di contabilizzazione del calore per poter calcolare i costi di ogni unità come accade nei sistemi a caldaia autonoma.

Bergamo Impianti si occupa anche di impianti di ventilazione, e grazie all’innovazione apportata in questo settore sfrutta lo scambio di calore tra aria in uscita e aria in entrata per ripulire l’aria viziata e abbassare il livello di umidità. La tecnologia della ventilazione meccanica controllata viene installata nelle murature o a soffitto ed è ottima per avere un microclima salubre e migliorare la qualità dell’aria sia d’estate che in inverno. Non è da sottovalutare poi, il notevole risparmio energetico generato dal recupero del calore dall’aria.

Con l’installazione di specifici impianti innovativi da Bergamo Impianti, i clienti potranno usufruire delle agevolazioni fiscali (link a https://www.bergamoimpianti.it/conto-termico.php). Il Gestore Dei Servizi Energetici ha istituito numerosi incentivi per la realizzazione di opere di aumento dell’efficienza energetica degli immobili, che è possibile sfruttare grazie alla certificazione ambientale che l’azienda bergamasca può rilasciare per conto del cliente. Per esempio, con l’installazione di una pompa di calore è possibile risparmiare ed avere un impianto a basso impatto energetico che sfrutta il calore presente negli elementi naturali per alzare la temperatura dell’abitazione. Anche con le caldaie a biomassa è possibile sfruttare gli incentivi statali, infatti, la produzione del calore avviene sfruttando l’energia del tutto green presente nelle masse organiche.

Tutte le informazioni su questi e molti altri impianti termoidraulici innovativi ed ecosostenibili