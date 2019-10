Inaugurato il Museo Memoriale di Sciesopoli Ebraica: “Regaliamo il nostro cuore a Liliana Segre”

A Selvino è stato inaugurato il Museo Memoriale di Sciesopoli Ebraica – La casa dei Bambini di Selvino.

Il taglio del nastro si è svolto domenica 27 ottobre alla presenza del sindaco Diego Bertocchi, del sindaco dei bambini, delle autorità e di un nutrito numero di cittadini. Sottolineando l’importanza di coltivare la memoria, il direttore del museo, Alessandro De Lisi ha affermato: “Consentitemi di regalare il nostro cuore a Liliana Segre innanzitutto e a tutte quelle donne che nell’Olocausto non richiesto, nel loro sacrificio, ogni giorno vengono assassinate: che siano in Cecenia, in Siria, a casa, magari davanti ai loro figli: è a loro che dobbiamo dedicare il lavoro di questo museo saldandoci, solo con le donne, tra comunità e cultura”.

Ospitato nella sala Purito del municipio, il museo sarà aperto in settimana su richiesta per scopi didattici, ogni prima domenica del mese per tutti e, con un congruo anticipo, si potranno rpenotare visite guidate.

Ricco di materiale e dotato di ausili multimediali, ricostruisce le diverse fasi dell’ex colonia di Sciesopoli: la prima, dall’inaugurazione nel 1932 fino al periodo del conflitto, come centro per educare i giovani al fascismo; la seconda – dal 1945 al 1948 – come luogo di rifugio per 800 bambini ebrei orfani e reduci dalla Shoah e dai campi di concentramento, accolti e curati in attesa di farli partire per il nascente Stato di Israele; la terza come realtà educativa in cui passarono 50mila bambini. La struttura è stata chiuso nel 1985 e oggi è inaccessibile: recentemente è stata messa parzialmente in sicurezza grazie ai finanziamenti del ministero per i beni culturali, ma necessita di ulterioriimportanti interventi.

L’auspicio dei progettisti del museo è che in futuro il museo possa essere spostato all’interno di Sciesopoli riprendendone la vocazione e il significato.

