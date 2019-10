Il calcio e i ragazzini: ma davvero i genitori sono solo un problema?

Ricordo una frase di un allenatore del settore giovanile con il quale mi trovai a chiacchierare ormai qualche anno fa: “Per me, la squadra di calcio ideale è una squadra di orfani”.

In risposta allo stupore che lesse sulla mia faccia, mi spiegò quella provocazione raccontandomi svariati episodi accadutigli durante la sua lunga esperienza in questo settore. Mi parlò di genitori assenti e distratti, ma in compenso ultra protettivi nei confronti dei figli, sempre pronti a contestare, anche in modo aggressivo, il mister e perfino i dirigenti, facendo così perdere loro autorità.

Ricordo inoltre una riunione di inizio stagione, credo fosse il 2014, alla quale partecipai insieme a mio padre (ero ancora un “promettente” calciatore in erba). Il mister esordì, per presentarsi, con alcune parole (una frase, ripetizione) piuttosto lapidarie, che lasciarono tutti perplessi: “La prima cosa che tengo a precisare, è che io sono l’allenatore e gestisco tutto, dagli allenamenti alle sostituzioni. I genitori, invece, devono stare a casa a preparare la polenta, invece di contestarmi”.

Gli sguardi perplessi tra i padri e le madri presenti crearono un silenzio raggelante, e anche piuttosto imbarazzante, che ancora oggi ricordo. Pare che anche questa frase fosse dettata, come spiegò successivamente, da passate esperienze non proprio felici, e da rapporti piuttosto burrascosi con i genitori dei bambini di altre formazioni.

Con queste premesse, quest’anno ho iniziato la mia carriera di istruttore di una squadra di pulcini (8-9 anni). Inizialmente ero molto titubante perchè, se la passione è sempre stata tanta, la voglia di avere grane decisamente no, ma alla fine ho accettato la sfida. Dopotutto, ho pensato, a mollare si fa sempre in tempo.

I bambini, dai primi allenamenti si sono dimostrati all’incirca come mi aspettavo: turbolenti ma non troppo, e tutto sommato gestibili, anche se in alcuni casi la mia voce era costretta agli straordinari. Il metodo poi, quando creano confusione, è sempre quello: la prima volta ti sgrido, la seconda alzo la voce, la terza ti punisco.

Dei genitori, inizialmente, quasi nessuna notizia, se non qualche saluto sorridente alla fine delle sedute.

Un giorno però è capitato che dovessi riprendere un bambino, sorridente, ma un troppo svogliato, facendolo sedere in panchina per qualche minuto, durante un esercizio che proprio non gli piaceva. Finito l’allenamento, vengo avvicinato da una giovane donna, che mi ferma dicendo “Ciao Mister, sono la mamma di *** (il bambino punito)”. “Ahia – ho pensato – ecco le mie prime grane”, al contrario le sue parole mi hanno subito smentito. “Mi dispiace che mio figlio ti faccia impazzire, è un periodo un po’ così, dice sempre che è stanco. Comunque fai bene a punirlo, appena lo vedo glielo dico!”.

Risultato: io ho avuto una preziosa informazione sullo stato generale del bambino, capendo che aveva bisogno di essere stimolato e che stavo facendo la cosa giusta, e ho potuto adattare il mio intervento educativo, coordinandolo con quello genitoriale. Dall’allenamento successivo l’atteggiamento del piccolo calciatore, oltretutto, è subito migliorato.

Niente male, ma le eccezioni servono solamente a confermare la regola, no?

Altro allenamento, due membri della squadra litigano e si prendono in giro, così decido di punire uno dei due, che mi sembrava il più colpevole, e gli faccio saltare un pezzo della agognatissima partitella finale. A fine allenamento, mentre sistemo, stessa scena di qualche settimana prima: “Ciao, sono la mamma di ***”. “Stavolta ci siamo, ora mi insulta”. “Hai fatto benissimo a punirlo, anzi sei fin troppo buono, dovevi farlo prima! Guarda che quello altrimenti prende piede, poi non lo tieni più”.

Proprio in quel momento il bambino stava uscendo dagli spogliatoi, e probabilmente lo stupore dipinto sul mio volto l’ha convinta a rincarare la dose. “Guarda che ho visto che ti sei comportato male. Se il Mister mi dice ancora che ti sei comportato male o che fai casino resti in punizione una vita, chiaro? – qui ammetto che la faccia contrita e affranta del ragazzino mi ha fatto sentire un po’ in colpa – Quando sei a calcio è come se fossi a scuola, devi comportarti bene, non sei all’oratorio!”.

A questo punto, credo sia giusto fare alcune riflessioni.

La prima è la seguente: siamo sicuri che sia giusto considerare i genitori un problema preventivamente, senza dare loro il minimo credito o la possibilità di dimostrare il loro valore di madri e padri? Sia chiaro, non dubito neanche per un secondo che, un giorno, qualcuno verrà a urlarmi “non permetterti di sgridare mio figlio”, ma questo non toglie che esistono ancora genitori presenti, che comprendono pienamente il loro ruolo e sanno come comportarsi.

Senza contare il fatto che, compromettendo in partenza il rapporto con loro, si perde un’importantissima opportunità di coordinamento nell’ azione educativa nei confronti dell’atleta, a mio giudizio fondamentale per la crescita di quest’ultimo. Se infatti non si rema tutti nella stessa direzione, si rischia di mandare messaggi contraddittori e confusionari.

Aggiungerei un’ultima cosa: essendo spesso volontari, chi è nel mondo del calcio giovanile a livello provinciale dimentica che i bambini, e i minorenni in generale, sono a tutti gli effetti piccole

persone estremamente fragili, che assorbono tutto ciò che l’ambiente attorno a loro offre, sia in positivo che in negativo. Ciò significa che i danni che può arrecare un educatore/allenatore/istruttore poco attento sono incalcolabili (così come eventuali effetti positivi, ovviamente). Risulta dunque legittima la preoccupazione di un genitore, e dover rendere conto alle famiglie di ciò che succede in campo è, purtroppo, un dovere al quale non ci si può sottrarre, restando ovviamente nel rispetto reciproco delle parti.

Non sempre è facile, anzi costa fatica e lavoro che i miseri rimborsi spese che si ricevono (quando si ricevono) non possono certo ripagarli.

Sicuramente poi costa molta più fatica che dire invece “io coi genitori non parlo perché sbagliano tutti”, d’altronde però, se così non fosse, lo potrebbe fare chiunque. Senza contare che vedere un bambino, che inizialmente non sapeva nemmeno come allacciarsi le scarpe, segnare un gol calciando di collo proprio come gli hai insegnato tu, è più che sufficiente a ripagare qualsiasi sacrificio.