Grand Prix Triathlon: a Bari vince il francese Bergère, terzo posto per Sarzilla

Finale di Grand Prix da incorniciare per Michele Sarzilla.

Il 31enne di Seriate ha infatti tagliato il traguardo di Bari in terza posizione alle spalle del francese Leo Bergère e di Nicola Azzano (Minerva Roma).

Reduce dal successo al Campionato Italiano di triathlon olimpico, il portacolori del Raschiani Triathlon Pavese ha pagato un inizio in sordina che lo ha costretto ad inseguire sin dalla frazione di nuoto.

In grado di rientrare sul gruppo alle spalle dell’atleta transalpino nella parte di ciclismo, il bergamasco ha provato a forzare il ritmo nell’ultima fase di gara, subendo però sul rettilineo finale l’attacco del giovane friulano.

“So di non avere uno sprint bruciante e quindi ho cercato di incrementare nel finale per assottigliare il gruppo in lotta per le medaglie – ha dichiarato Sarzilla al termine della competizione -. È stato bravo Azzano a rilanciare al momento giusto e a conquistare il secondo posto, ma io sono comunque contento di questo podio, il mio primo ad un Grand Prix, in una distanza che non è proprio la mia preferita. Questo piazzamento e il finale di stagione in crescendo mi hanno consentito di vincere il premio Emilio Di Toro”.

Foto FITRI Media / Tiziano Ballabio