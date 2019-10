Esager-Atalanta: 7 gol e l’Udinese naufraga

L’Atalanta dei record si riprende alla grande dopo la batosta subita a Manchester.

Nonostante un inizio complicato, complice la leggerezza che ha aperto la strada al vantaggio di Okaka, la squadra di Gasperini ha man mano aumentato i giri del motore. L’Udinese al contrario, dopo un avvio molto arrembante fatto di pressing e continui raddoppi, ha pagato poi le energie spese, con il tutto ulteriormente aggravato dall’espulsione di Opoku e il conseguente sorpasso.

Questa è stata la vera svolta del match.

Detto ciò, l’Atalanta ha dilagato come non mai: per trovare un 7-1 bisogna tornare al 1952 in occasione di Atalanta-Triestina, guarda caso ancora una volta con una formazione friulana. Muriel, Ilicic e Gomez con assist, gol e grandi azioni hanno incantato il Gewiss Stadium, facendo nuovamente dimenticare l’assenza di Duvan Zapata.

La ciliegina sulla torta di una partita chiusa già ad inizio ripresa è arrivata invece dal pacchetto “esordio + gol” del debuttante Traorè.

Ennesimo gioiello del vivaio atalantino, il giovane ivoriano è una piccola perla che, se coltivata con cura e pazienza, può offrire grandi soddisfazioni.

Ovviamente anche in questa giornata trionfale qualcosa da sottolineare in rosso rimane e sono le solite sbavature difensive. Questi errori sono certamente frutto della filosofia e del compromesso gasperiniano che implica segnare parecchio, ma al tempo stesso concedere molto.

Certamente il mister tenterà di risolvere anche questa pecca che ad alti livelli può pesare: basta guardare come sull’1-1 l’Udinese abbia avuto due occasioni importanti con Lasagna e Okaka. Terzo posto consolidato a suon di gol, ma senza mai fermarsi perché solo arrestandosi si sarebbe davvero umiliato un avversario oggettivamente in difficoltà.

L’Atalanta ha quindi cercato di fare il suo gioco, senza sbeffeggiare l’undici bianconero con torelli a centrocampo e giochetti vari.

Ora la Dea non deve fermarsi perchè fra due giorni tra due giorni al San Paolo ci sarà il Napoli.

Ecco le pagelle neroazzurre

Gollini 6,5: Anche se per lui potrebbe sembrare un pomeriggio tranquillo dopo il vantaggio di Okaka, il ferrarese mette il piedone decisivo su Lasagna sull’1-1, mentre nel finale alza sulla traversa il tiro potente di Fofana

Toloi 7: Fino a dieci minuti prima del fischio d’inizio le formazioni lo danno in panchina, ma una ricaduta di Palomino lo chiama alla battaglia. Risponde presente con buoni anticipi nella prima mezz’ora poi la gara diventa una discesa.

Djimsiti 6,5: Lasagna non è un cliente facilissimo da gestire, l’albanese lotta, viene ammonito, ma non perde mai la bussola e nel complesso ne esce bene (Dal 53′ Malinovskyi 6,5: Con la palla tra i piedi ha una visione di gioco a tratti pazzesca, disegna traiettorie sempre oculate e precise. L’unica pecca? Non aver sfruttato il tiro da fuori quando ha spazio, che gli avrebbe permesso di partecipare alla festa del gol).

Kjaer 5,5: Commette una leggerezza da ultimo uomo che letteralmente regala lo 0-1 ad Okaka. Fortunatamente l’imprecisione viene poi nascosta dalla goleada neroazzurra. Una gara di alti e bassi con buoni interventi alternati a lisci difensivi.

Hateboer 6,5: Qualche sfrecciata sulla corsia destra, qualche scambio con Ilicic culminati con traversoni a volte taglienti, a volte no.

De Roon 8: Perfetto nel servire l’assist per il pareggio di Ilicic, con il passare dei minuti diventa padrone incontrastato del centrocampo recuperando e calamitando una marea di palloni.

Pasalic 7,5: E’ ormai un titolare a tutti gli effetti, interprete silenzioso del ruolo di mediano con impegni anche difensivi, ma al tempo stesso bravo negli inserimenti. Autore della rete del 5-1, rischia la doppietta quando Musso gli spara la sfera sui piedi.

Castagne 6,5: Prova a sfondare e partecipare alla scorribande offensive, ma spesso rimane tagliato fuori. Inoltre dalle sue parti la formazione di Tudor propone davvero avanzate con il contagocce.

Gomez 8: Grande prova di apporto e sostanza per il Papu dopo la prova opaca di Manchester. Piazza due assist al bacio per Muriel e Pasalic ma successivamente si divora la rete che lo avrebbe iscritto alla goleada. Manca solo il gol.(Dal 65′ Barrow 6: Spazio per il gambiano che fa rifiatare il numero 10. In un’occasione impegna Musso e propone buoni movimenti)

Ilicic 8,5: Rimette in carreggiata la Dea al 21′ con un gol convalidato solo dal Var. Conquista poi il penalty (seguita dall’espulsione di Opoku, decisiva nell’economia della gara), sigla la personale doppietta, lancia Gomez con un passaggio illuminante nell’azione del 4-1. Insomma cosa si vuole di più? È questo l’Ilicic decisivo. (Dal 77′ Traorè 7: Di lui se ne parla ormai da parecchio tempo, ma un esordio così forse non se lo aspettava nessuno. Il talento mostra personalità, movimenti e rapidità, una miccia che se si accende esplode. Primo 2002 a segnare nel massimo campionato, è un fiore nel vivaio nerazzurro che, se coltivato con pazienza e insegnamenti, può essere il futuro del team orobico.)

Muriel 9: Non fa sentire la mancanza del connazionale Zapata. Grande rapidità di giocata e visione quando lancia De Roon sull’1-1, freddo in occasione dei rigori in cui spiazza Musso in entrambe le circostanze, letale sotto porta sull’assist di Gomez. Aldilà dei gol, grande lavoro spalle alla porta, ottima velocità, il tutto condito da una condizione che sta crescendo sempre maggiormente.

Gasperini 8

Udinese 4

Musso 5,5 ; Becao 4,5 , Troost-Ekong 4,5 , Samir 4,5 ; Opoku 4, De Paul 4,5 (Fofana 6), Jajalo 5,5(Wallace SV), Mandragora 5,5 , Sema 4,5; Okaka 6 (Pussetto 5), Lasagna 5,5.

All. Tudor 4,5